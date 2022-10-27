1月17日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表题为《中国全面推进乡村振兴政策值得南非借鉴》的评论文章，积极评价中国“三农”政策，认为中国政府从国家安全高度保障粮食安全、全面推进乡村振兴的成功经验值得南非借鉴。全文摘译如下：

2021年12月下旬，习近平主席在为期两天的中央农村工作会议上就“三农”问题做出重要指示。在中国，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。中国在推进农村振兴和巩固提升粮食生产能力方面有哪些经验？南非应如何从中国的成功做法中汲取有益经验，来解决土地分配不公、粮食安全缺乏保障等历史遗留问题？

习近平主席深刻阐述了粮食安全的极端重要性，指出“粮食安全是国家安全的重要基础”。中国“十四五”规划（2021-2025年）将强化粮食生产安全、确保粮食年产量继续稳定在6.5亿吨列为国家经济社会发展目标之一。正因为中国政府始终从国家安全的高度保障粮食安全，所以中国能以不到世界9%的耕地养育了世界近五分之一的人口。在这一政策指引下，中国粮食产量连续7年保持增长。2021年中国粮食总产量达6830亿公斤，比上年增加134亿公斤，2022年的粮食产量很可能达到7000亿公斤。

习近平主席强调，“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，我们的饭碗应该主要装中国粮。”作为一个发展中国家，中国敏锐地意识到，粮食安全和农村振兴对社会稳定的重大意义。令人鼓舞的是，中央农村工作会议要求，落实好耕地保护建设硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，建设1亿亩高标准农田。在乡村振兴发展发面，2021年，中国实现9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。

中国有很多值得我们钦佩和学习的地方。南非社会长期受困于土地分配不公和粮食不安全问题，总统土地改革和农业咨询小组在其2019年5月发布的报告中也明确指出历史不公正问题，表示缓慢的土地改革不利于国家建设。报告中提到的亟需解决的问题包括：土地保有权得不到保障，超过60%的居民用地没有登记。大多数南非人资产贫乏或物权得不到保障，社会凝聚力势必受到负面影响，不利于实现黑人农民共享民主“红利”的目标。

在中国，农民收入增速连续11年快于城镇居民；2012年至2019年，中国新改建农村公路208.6万公里，贫困地区新增5.1万个建制村通硬化路，城乡差距不断缩小。中国的卓越成就可以归因于以下三点：第一，政策的连贯性及有力监督保障。第二，中央政府制定的公共政策自上而下向省、市、县、镇、村各级传达并得以执行。第三，广大群众自下而上参与社会发展与变革。这些都是可以在南非复制的普世价值和原则。

(责编：刘叶婷、常红)