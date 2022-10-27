人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

南非学者高度评价中国“三农”政策

2022年10月27日09:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号

1月17日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表题为《中国全面推进乡村振兴政策值得南非借鉴》的评论文章，积极评价中国“三农”政策，认为中国政府从国家安全高度保障粮食安全、全面推进乡村振兴的成功经验值得南非借鉴。全文摘译如下：

2021年12月下旬，习近平主席在为期两天的中央农村工作会议上就“三农”问题做出重要指示。在中国，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。中国在推进农村振兴和巩固提升粮食生产能力方面有哪些经验？南非应如何从中国的成功做法中汲取有益经验，来解决土地分配不公、粮食安全缺乏保障等历史遗留问题？

习近平主席深刻阐述了粮食安全的极端重要性，指出“粮食安全是国家安全的重要基础”。中国“十四五”规划（2021-2025年）将强化粮食生产安全、确保粮食年产量继续稳定在6.5亿吨列为国家经济社会发展目标之一。正因为中国政府始终从国家安全的高度保障粮食安全，所以中国能以不到世界9%的耕地养育了世界近五分之一的人口。在这一政策指引下，中国粮食产量连续7年保持增长。2021年中国粮食总产量达6830亿公斤，比上年增加134亿公斤，2022年的粮食产量很可能达到7000亿公斤。

习近平主席强调，“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，我们的饭碗应该主要装中国粮。”作为一个发展中国家，中国敏锐地意识到，粮食安全和农村振兴对社会稳定的重大意义。令人鼓舞的是，中央农村工作会议要求，落实好耕地保护建设硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，建设1亿亩高标准农田。在乡村振兴发展发面，2021年，中国实现9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。

中国有很多值得我们钦佩和学习的地方。南非社会长期受困于土地分配不公和粮食不安全问题，总统土地改革和农业咨询小组在其2019年5月发布的报告中也明确指出历史不公正问题，表示缓慢的土地改革不利于国家建设。报告中提到的亟需解决的问题包括：土地保有权得不到保障，超过60%的居民用地没有登记。大多数南非人资产贫乏或物权得不到保障，社会凝聚力势必受到负面影响，不利于实现黑人农民共享民主“红利”的目标。

在中国，农民收入增速连续11年快于城镇居民；2012年至2019年，中国新改建农村公路208.6万公里，贫困地区新增5.1万个建制村通硬化路，城乡差距不断缩小。中国的卓越成就可以归因于以下三点：第一，政策的连贯性及有力监督保障。第二，中央政府制定的公共政策自上而下向省、市、县、镇、村各级传达并得以执行。第三，广大群众自下而上参与社会发展与变革。这些都是可以在南非复制的普世价值和原则。

(责编：刘叶婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部