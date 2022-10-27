2月9日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表题为《构建人类命运共同体契非洲发展需要》的评论文章，积极评价中国“人类命运共同体”理念，并全面阐述该理念对南非借鉴意义。全文摘译如下：

第二十四届冬季奥林匹克运动会日前在北京隆重开幕，共有90多个国家和地区近3000名运动员参加。本届奥运会的主题“一起向未来”并非一句空洞的口号，而是折射了东道主中国的外交政策，即习近平主席于2013年在莫斯科国际关系学院演讲时面向世界提出的“人类命运共同体”理念。

放眼当今世界，世纪疫情仍在延续，经济复苏不稳定不平衡，全球各地冲突频发。在此背景下，研究“人类命运共同体”理念意义尤为重大。它是中国多边外交政策的重要基石，与和平共处五项原则一脉相承，与《联合国宪章》提倡的“力行容恕，彼此以善邻之道，和睦相处”有异曲同工之妙。

当前，北非和中东地区局势令人担忧，并威胁到全球和谐与团结。其主要元凶之一是某些国家顽固坚持冷战思维，在世界上人为划分阵营、蓄意制造分裂。西方霸权无视《联合国宪章》关于建立友好关系和加强合作对话的精神，对那些拒绝向其低头的国家，包括伊朗、埃塞俄比亚、委内瑞拉、古巴和中国等发起不公平的贸易战和经济制裁；在叙利亚和利比亚掀起战乱，破坏政局稳定，导致这两个国家成为恐怖分子的滋生地和避风港。

习近平主席上个月在世界经济论坛视频会议的演讲中强调 ，“世界总是在矛盾运动中发展的，没有矛盾就没有世界。纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展。我们要在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展”。这一发展潮流要求全人类为了一个共同的目标走到一起，果断应对新冠肺炎疫情对人类健康和经济的影响。中国遵循其全球承诺，采取有效行动缩小全球免疫差距，在2021年向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗，并承诺向非洲国家再提供10亿剂疫苗。除此之外，截至2021年9月末，中国为全球提供了3200多亿只口罩、39亿多件防护服和56亿人份检测试剂盒。在埃博拉疫情爆发期间，中国向13个非洲国家提供了必要的医药物资和卫生用品。

既然经济全球化势不可挡，与其大搞保护主义、贸易壁垒和制裁，不如通过合作重建更好的全球经济，确保发展中国家的利益。当国际社会面临共同威胁时，我们所有人都应该团结起来，“融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济”“维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制”。

对于建设人类命运共同体这一宏伟目标，中国绝不是说说而已，而是落实在一项项务实政策中。中国在历史上从未侵略或殖民其他国家，从未寻求政治经济霸权或迫使其他国家遵循中国的发展模式，始终视多边主义为最佳解决方案，重视联合国、世贸组织和非盟等国际机构在寻求双赢解决方案中发挥的重要作用。事实一再证明，只有支持这些国际机构发挥应有作用，才能抵御汹涌袭击全球的新冠肺炎风暴、非洲的恐怖主义威胁、经济保护主义、朝鲜半岛核问题、喀布尔时刻、伊朗核问题等。特朗普总统和拜登总统领导下的美国奉行唯我独尊的霸权心态，对这些问题只会起到推波助澜的作用。

南非的政策立场应遵循以下几点原则：首先，继续支持联合国和非盟等多边机构为棘手的地区冲突找到长期解决方案，包括莫桑比克的叛乱，马里、几内亚和布基纳法索政变等。其次，在对外交往中，不应轻易被言辞左右，而应优先考虑可衡量的行动。第三，在拉马福萨总统的领导下发展与其他非洲国家的友好关系，抓住非洲的人口红利带来的发展机遇。第四，支持非洲大陆自贸区建设，实现非洲大陆的经济腾飞。

(责编：刘叶婷、常红)