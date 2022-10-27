4月21日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，称赞中国高质量共建“一带一路”为塑造新型国际贸易关系和推动全球多边机构治理变革树立了新标杆。全文摘译如下：

当今世界冲突战乱迭起，全球化遭遇逆流，民族主义势头上升。在此背景下，习近平主席在2013年发起的“一带一路”倡议对于重建疫情后国际贸易与合作显得尤为重要。

9年来，已有172个国家和国际组织与中国签署了200多份“一带一路”合作协议。中国与“一带一路”合作伙伴贸易额累计超过9.2万亿美元，中国企业在沿线国家直接投资累计超过1300亿美元。习近平主席说，“共建‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖”。事实与数据表明，“一带一路”为沿线国家带来了经济上的共同繁荣，政治上的相互信任和更加美丽清洁的生态环境。这让所谓的中国“债务陷阱”谎言不攻自破。

“一带一路”把基础设施“硬联通”作为重要方向，把规则标准“软联通”作为重要支撑，把同共建国家人民“心联通”作为重要基础，通过海运和陆运网络将亚洲与欧洲、非洲和拉丁美洲连接起来，在后疫情时代还注重绿色融资和风险管理，强调“高质量”共建“一带一路”。

首先是进一步开放中国国内市场，允许外资企业参与商品及服务投资和竞争，促进创新和共同繁荣。

其次是加强知识产权合作。人类社会要战胜不分国籍、阶级和意识形态的新冠病毒，就必须在知识产权领域多开展合作而不是竞争。习近平主席强调，中国将“推动同各国在市场化法治化原则基础上开展技术交流合作”。得益于中国分享的先进知识产权技术，南非才能够果断地应对疫情危机。

第三，中国既是全球工厂，也是全球市场，而且拥有全球规模最大、增长最快的中等收入人口，在国际贸易中不刻意追求贸易顺差，而有足够宽广的空间和政治意愿进口高质量的产品，促进公平、平衡的贸易环境。在这方面，南非也是中国巨大消费市场的直接受益方。

第四，国际团结合作对解决冲突战乱、恐怖主义、气候变化和贸易保护主义等全球性危机至关重要。要积极持续支持世贸组织、世卫组织和联合国等全球治理机构发挥作用，而不是搞单方面制裁或将人道问题政治化。令人鼓舞的是，中国和南非都积极拥护多边主义，共同捍卫国际准则，而不是像美国那样任由国内政治利益绑架诸如“伊核”协议等国际协定。

第五，高标准和高质量发展是21世纪人类社会发展的必然要求，要追求构建可持续的环境友好型发展，尊重各国主权，提倡文明多样化，尤其要反对贪婪和腐败剥夺穷人从高质量共建“一带一路”中获益的机会。

中国的“一带一路”倡议为塑造新型国际贸易关系和推动全球多边机构治理变革树立了新标杆。根据世界银行的一份报告，到2030年，“一带一路”项目有望帮助760多万人摆脱极端贫困，帮助3200万人摆脱中度贫困。而某些国家大搞保护主义、单边主义、贸易壁垒的做法就“如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气”。

(责编：刘叶婷、常红)