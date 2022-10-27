1月26日，南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理在南主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表题为《中国卓有成效的反腐行动值得南非学习》的评论文章，积极评价中国反腐成就，认为中国共产党和政府坚持从严治党、严厉惩治腐败的成功经验值得南非借鉴。全文摘译如下：

近年来，中国政府开展的反腐风暴取得无与伦比的成就，其力度之大、范围之广，是任何国家都无法比拟的。十八大以来，90多万中国共产党党员出党。本文尝试分析这场令人钦佩、卓有成效的反腐败行动的成功要义，以及值得我们学习的地方。

中国强调要保持反腐败政治定力，坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”。早在2014年，习近平主席在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话中就明确表示，“人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和打击。人民群众最痛恨腐败现象，我们就必须坚定不移反对腐败。”习近平主席阐述的这一道理是显而易见的，公共部门代表人民掌握大量公共资源，不打击腐败会丧失民意支持，而果断打击腐败有助于培养公众对民选领导人的信心。

通过坚持从严治党、严厉惩治腐败，中国不断推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的战略目标。中国政府打击腐败毫不手软，因为腐败侵蚀了公共资源，扼杀经济增长，加剧不平等，阻碍社会正义。中国是最早签署和批准《联合国反腐败公约》的国家之一。该公约对促进国际反腐败合作意义重大，对于协助追回资产，并退回合法所有者，特别是退回来源国有明确规定。

中国对腐败采取零容忍态度，中纪委作为反腐行动牵头部门获得了充足的资源，并致力于建立起集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系，把依法惩治、制度约束、教育引导结合起来，提升腐败治理效能。中国的反腐行动也涵盖了包括金融、房地产和科技行业在内的私营部门。为了国家持续发展进步，为了“十四五”规划的高效实施，中国政府及时果断处理腐败问题，形成了“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效机制。

腐败如同疫情般在全球各国兴风作浪，是人类社会需要共同应对的挑战。中国在反腐行动中言出必行的作风值得我们学习。南非执法部门亟须采取行动，将腐败分子绳之于法，这是关乎民主和国家存亡的大事。不祛除腐败这一毒瘤，国家将陷入无法无天的混乱状态。南非可以从中国的成功反腐经验中学习以下几点：首先，在惩治腐败问题上，国家必须态度坚决，坚持有腐必反，有贪必肃，绝不畏难和偏袒。第二，执法机构应有足够的资源。第三，充分认识到腐败的严重危害。公众对腐败行为的耐心不是无限的，腐败必然损害政府执政基础。第四，保持党的纯洁性，开除那些党内腐败分子。

(责编：刘叶婷、常红)