人民网曼谷10月26日电（记者赵益普）10月25至26日，第十三届全球移动宽带论坛在位于泰国曼谷的诗丽吉王后国家会议中心举行。该论坛由华为携手全球移动通信系统协会（GSMA）和TD-LTE全球发展倡议组织（GTI）共同举办，参会者包括全球移动网络运营商、信息通讯技术行业领导者以及泰国政府官员，论坛旨在探讨5G商业化应用、城市智能化和绿色经济的发展。

泰国副总理巴维26日在论坛上表示，这是全球移动宽带论坛首次落户泰国，对于泰国信息技术的发展有着重要促进作用。过去一年来，泰国政府重点推进了数字基础设施的发展，这是国家数字化转型的基础，也是推动“泰国4.0”发展战略的关键。今年的论坛同泰国政府发展数字经济的目标相契合。

本次论坛中，华为还同泰国数字经济和社会部、泰国高等教育和科研创新部共同发布了《泰国数字人才发展白皮书》，以支持泰国向“东盟数字强国”的转变。

华为轮值董事长胡厚崑表示，5G商用三年以来，在网络部署、消费者业务和行业应用方面取得了良好进展，已进入高速发展期。据他介绍，截至2022年10月，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，共部署了300多万个5G站点，5G用户达7亿户。基于网络部署的快速推进，5G正在从规模商用期跃升到高速发展期。

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