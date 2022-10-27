人民网澳门10月26日电 （记者富子梅）由外交部驻澳门公署和澳门特区政府联合举办的第十三届澳门青少年外交知识竞赛总决赛26日在教业中学举行，吸引了34所中学近8000名学生积极参与。外交部驻澳门公署特派员刘显法、特区政府社会文化司司长欧阳瑜、澳门中联办副主任严植婵、驻澳部队副参谋长刘欢、澳门中华教育会会长陈虹等出席活动。

经过激烈角逐，教业中学、镜平学校、培正中学、澳门大学附属应用学校脱颖而出，分获冠、亚、季、殿军，澳门坊众学校、濠江中学、广大中学、圣公会（澳门）蔡高中学获优异奖。

刘显法希望澳门青年学子弘扬爱国精神，树牢爱国之情、砥砺强国之志，让中华民族伟大复兴的中国梦终在接力奋斗中变为现实；涵养世界情怀，做中国故事和澳门“一国两制”成功实践故事的讲述者，新时代中国特色大国外交的贡献者，人类命运共同体的建设者，为全球治理贡献更多澳门智慧。

欧阳瑜表示，澳门青年应积极备装自己，把握机遇，紧抓共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设、横琴粤澳深度合作区建设等带来的机遇，成为推动社会发展的重要力量，更好融入国家发展大局。特区政府亦将继续与公署紧密合作，帮助青年学生了解国家发展，增强家国情怀，拓宽国际视野，在融入国家发展大局中实现自身更好发展。

外交部新闻司副司长汪文斌在视频致辞中说，期待澳门青年学子发挥特区背靠祖国内地、对外联系广泛的优势，将个人所长与国家所需紧密结合，做好澳门和中国故事的发言人、“一国两制”伟大事业的接班人、民族复兴道路上的追梦人，为祖国外交事业和人类进步事业贡献更多智慧和力量。（完）

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