10月26日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，党的二十大将“弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值”写入党章。请问发言人，中方为何强调全人类共同价值？它的时代价值是什么？对人类发展进步有何重要意义？

汪文斌介绍，刚刚胜利闭幕的党的二十大审议并一致通过《中国共产党章程（修正案）》，将弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值写入党章。这是中国共产党立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，发出的解答时代之问、应对时代之变的时代强音，彰显了中国共产党人为世界尽责、为人类担当的天下情怀。

和平是各国人民的共同期盼和人类的持久夙愿，犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。发展是人类文明进步的永恒主题，是增进各国人民福祉的重要条件。公平、正义是国际秩序的基石，事关国际关系的道义基础。民主、自由是人类不懈追求的政治理想，是各国人民共同的权利而非少数国家少数人的专利，是所有人共同而全面的发展而非少数国家少数人的任性。正如习近平主席强调的，和平与发展是我们的共同事业，公平正义是我们的共同理想，民主自由是我们的共同追求。这正是全人类共同价值的时代内涵。

中国是全人类共同价值的坚定倡导者和积极践行者。新时代十年来，中方提出全球发展倡议、全球安全倡议，坚持真正的多边主义，推动构建开放型世界经济，推动国际关系民主化，推动多元文明交流互鉴……一次次务实行动，一个个中国主张，既源自“大道不孤、天下一家”的中华民族深厚文化底蕴，也源自中国共产党为人类发展进步作更大贡献的价值追求，昭示了弘扬全人类共同价值的光明前景。

全人类共同价值蕴含着不同文明对美好生活的共同向往和追求，超越西方中心论、文明优越论的虚伪，超越冷战思维、霸凌霸道的蛮横，超越价值观输出、意识形态对抗的谬误，树立了当今世界评判是非、善恶、正邪的真正标杆。

汪文斌强调，我们坚信，只要坚持站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，世界各国就定能求同存异、和睦相处、合作共赢、相知相亲，就定能持续推动构建人类命运共同体，携手创造世界的美好未来。

（总台央视记者 黄惠馨 孔禄渊）

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