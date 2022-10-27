人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

塞尔维亚新一届政府宣誓就职

2022年10月27日08:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝尔格莱德10月26日电（记者石中玉）塞尔维亚新一届政府26日在首都贝尔格莱德宣誓就职，布尔纳比奇再次出任总理。

　　10月26日，塞尔维亚总理布尔纳比奇（左）在贝尔格莱德宣誓就职。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

　　当天早些时候，塞尔维亚国民议会召开会议，在25名议员缺席的情况下，以157票赞成、68票反对的表决结果通过新一届政府组成人员名单。新政府设28名部长，其中包括3名不管部长。与上届政府相比，新政府增设公共投资部，科学、创新与技术发展部，旅游与青年部以及电信与信息部。

　　10月26日，塞尔维亚新一届政府在贝尔格莱德宣誓就职。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

　　布尔纳比奇25日出席议会特别会议时阐述新政府施政纲领，其中包括发展新能源、改善教育体系、加大对科学和创新投入等。在外交方面，布尔纳比奇表示，新政府将在尊重国家领土完整和遵守国际法的前提下继续推进加入欧盟进程，通过“开放巴尔干”倡议加强地区合作，保持与其他国家的友谊和伙伴关系。

　　2017年，塞尔维亚总统武契奇首次提名布尔纳比奇为总理，布尔纳比奇随后宣誓就职，成为塞尔维亚历史上首位女总理。2020年塞尔维亚举行议会选举后，武契奇再次提名布尔纳比奇为总理，布尔纳比奇随后连任总理。塞尔维亚今年4月提前举行议会选举，武契奇于8月第三次提名布尔纳比奇为总理。

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部