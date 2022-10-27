新华社联合国10月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵26日表示，大湖地区国家加强团结协作，共同应对安全挑战，推动区域合作和可持续发展，以非洲方式解决非洲问题，展现了韧性和智慧，中方对此高度赞赏。

戴兵在安理会大湖地区问题公开会上表示，大湖地区是唇齿相依、命运与共的安全共同体。只有秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，心往一处想，劲往一起使，才能有效应对共同的安全威胁。地区国家要继续沿着维护共同安全这一正确方向，在尊重彼此利益关切的基础上，通过对话协商化解分歧。国际社会要全力支持地区国家发挥主导作用，支持内罗毕进程和罗安达进程协调推进。

戴兵说，国际社会应支持军事行动与非军事手段多措并举，尽快消除地区安全威胁。此外，自然资源非法开采是影响地区稳定的重要因素，加蓬作为本月安理会轮值主席倡议召开专题会议，联合国秘书长大湖地区问题特使夏煌也为推动解决这一问题做了大量工作。国际社会要共同努力，将2021年喀土穆自然资源高级别研讨会建议落到实处，既要斩断恐怖组织和武装团体非法融资链条，又要积极发展合法贸易，使自然资源成为地区合作亮点。

戴兵表示，要坚持发展促和平，解决地区动荡冲突的根源性问题。地区国家已深刻认识到发展与安全的辩证关系，采取了一系列务实合作举措。中方是地区可持续发展的重要合作伙伴，在中非合作论坛框架下帮助地区国家实施了大量发展项目。中方日前宣布全球发展倡议项目库首批项目清单，大湖地区许多国家是受益者。中方将继续同地区国家深化发展领域合作，推动实现2030年可持续发展目标。中方愿同国际社会一道，为实现大湖地区持久和平和稳定发展贡献更多力量。

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