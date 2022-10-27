新华社北京10月26日电 综合新华社驻外记者报道：据克里姆林宫网站26日消息，俄军当天举行了战略威慑力量训练并完成全部训练任务。俄总统新闻秘书佩斯科夫26日表示，俄方已掌握乌方准备用“脏弹”发动恐怖袭击的信息。乌克兰外长库列巴25日表示，期待即将抵乌的国际原子能机构专家证实乌不存在所谓“脏弹”和相关研发计划。

——据克里姆林宫网站26日发布的消息，俄当天举行了战略威慑力量训练并完成全部训练任务，其间分别从俄西北部的普列谢茨克发射场和巴伦支海水域向俄东部堪察加半岛的库拉靶场发射了弹道导弹，图-95MS轰炸机则发射了数枚巡航导弹，所有导弹均命中指定目标。俄总统普京观看了此次训练。

——据克里姆林宫26日消息，俄罗斯总统普京在当天召开的独联体国家安全和情报机关领导人理事会会议上发表视频讲话时说，乌克兰已成为美国对外政策的工具，几乎丧失主权，由美国直接操控。一些国家长期以来一直在独联体空间使用敲诈、施压、恐吓等手段，企图在这些国家发动“颜色革命”，利用民族主义和极端主义挑唆武装冲突，“这直接威胁到所有独联体成员国的安全”。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫26日表示，俄方已掌握乌方准备用“脏弹”发动恐怖袭击的信息。俄罗斯将采取有力措施，引起国际社会对乌克兰使用“脏弹”所构成威胁的关注。

——据俄国防部24日消息，俄武装力量总参谋长兼国防部第一副部长格拉西莫夫当天同美军参谋长联席会议主席米利、英国国防参谋长拉达金通话，讨论乌克兰可能使用“脏弹”问题。俄外长拉夫罗夫同日表示，有关乌克兰可能使用“脏弹”的问题将于近日在联合国安理会上讨论。

——国际原子能机构总干事格罗西24日晚发布声明说，该机构已了解俄方此前有关乌克兰两处“核地点”存在可疑活动的表态。他表示，乌方这两处“核地点”都处于国际原子能机构的保障监督之下，定期接受该机构专家的检查。

——乌外长库列巴25日在社交媒体发文说，国际原子能机构专家即将抵达乌克兰，期待他们证实乌克兰不存在所谓“脏弹”和相关研发计划。

——据伊朗伊斯兰共和国通讯社24日报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬当天驳斥有关伊朗对俄出口自杀式无人机用于俄乌冲突的指控，并表示伊朗没有也不会向俄方提供包括无人机在内的任何武器用于俄乌冲突。他说，伊朗准备就此问题与乌克兰举行会谈。

——俄外交部25日发表声明说，作为对欧盟和欧洲委员会议会大会近期不友好行为的回应，俄方决定扩大禁止入境俄罗斯的欧盟国家公民名单。声明强调，此次制裁针对的是参与向乌克兰提供武器装备的欧洲生产商代表及欧洲委员会议会大会的个别议员。

——据乌克兰国家通讯社25日报道，乌国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫对媒体说，目前俄军在赫尔松州卡霍夫卡水电站大坝安装大量炸药，若大坝发生爆炸，克里米亚地区的供水将面临至少10年到15年停供，甚至永远停供。

——据乌克兰总统府网站25日消息，乌克兰总统泽连斯基当天在基辅会见到访的德国总统施泰因迈尔时表示，希望德国继续提供火炮、装甲车等武器装备。施泰因迈尔表示，德国支持乌克兰加入欧盟。德国已在向乌克兰提供IRIS-T防空系统，接下来将很快移交PzH2000自行榴弹炮和火星2多管火箭炮。

——德国总理朔尔茨和欧盟委员会主席冯德莱恩25日共同召集专家举行乌克兰重建会议。朔尔茨表示，乌克兰重建将是未来持续数十年的工作。冯德莱恩在当天的记者会上说，俄乌冲突爆发以来，欧盟已向乌克兰提供总计190亿美元的财政援助，欧盟计划明年再提供180亿美元以资助乌克兰重建。（参与记者：李东旭、李铭、赵冰、刘昕宇、高文成、李超、耿鹏宇）

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