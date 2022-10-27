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太平洋岛国积极应对气候灾害

本报记者  陈效卫
2022年10月27日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）近期发布报告指出，随着气候变化加剧，太平洋岛国发生自然灾害的风险显著上升。报告显示，过去50年来，气候变化引发的自然灾害对太平洋岛国约2660万人造成影响。在2011—2020年的10年中，太平洋岛国受气候灾害影响的人数多达550万，而在2001—2010年该数字为120万。报告估计，未来太平洋岛国每年可能因气候灾害遭受数十亿美元的损失。亚太经社会强调，太平洋岛国需要提升适应气候变化的能力，通过加强区域和次区域合作应对相关挑战。

　　当前，太平洋岛国已经行动起来，积极应对气候灾害。太平洋岛国政府通过报纸杂志、新闻网站等渠道，加强对气候变化的介绍，引导民众了解气候灾害影响，并为可能发生的风险做好准备。该地区众多高校和科研机构加强了有关应对气候灾害的研究。例如，斐济南太平洋大学针对15个太平洋岛国的约40个地区，建立了“全球知识分享平台”，发布全球各相关机构在应对气候变化方面的实践经验。

　　太平洋岛国还根据实际情况制定国家行动方案。今年5月，瓦努阿图宣布该国进入气候紧急状态，斥资12亿美元缓解气候变化造成的影响；去年9月，斐济通过一项气候变化法案，宣布该国处于气候紧急状态，并为相关应对措施制定了法律框架；所罗门群岛政府也制定了国家灾害风险管理计划，并建立发展援助数据库。

　　太平洋岛国无力独自应对气候变化这一全球性难题，迫切需要国际社会支持。斐济总理姆拜尼马拉马坦言，应对气候变化需要全球立即采取行动。亚太经社会的报告强调，太平洋岛国需要团结起来，加强区域和次区域合作，共同应对气候变化带来的挑战。

　　中国一直积极帮助太平洋岛国减轻气候灾害影响，提升其应对气候变化的能力。截至目前，中方已累计安排超过12亿元人民币用于开展气候变化南南合作，与包括萨摩亚等太平洋岛国在内的38个发展中国家签署了43份应对气候变化南南合作文件。今年4月中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心启用以来，已开展一系列工作，包括与当地高校签署加强应对气候变化研究校际合作谅解备忘录，向基里巴斯等国捐赠急需的机械设备等。在岛国发生重大自然灾害时，中国都第一时间伸出援手。“作为负责任大国，中国积极帮助太平洋岛国。”汤加—中国友协秘书长西亚梅利耶·拉图对记者表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月27日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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