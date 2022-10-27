本报记者 张慧中

在中国展区，外国读者正向工作人员咨询。

本报记者 张慧中摄

第七十四届法兰克福书展近日落幕。今年的书展吸引了来自95个国家和地区的4000多家参展商。德国出版商和书商协会主席卡琳·施密特—弗里德里希斯表示，法兰克福书展是世界最大的图书和故事展会，也是促进相互理解的重要活动。中国出版业界通过图书展示、图片展览、视频等多种形式，充分展示新时代中国的发展成就和中国出版业最新成果，有效推动中外出版界合作，促进交流互鉴。

中国图书受欢迎

中国外文局（中国国际出版集团）、中国图书进出口（集团）有限公司（以下简称中图集团）等组织国内上百家出版单位，携千余种精品出版物及中国传统文化相关文创品参加书展。中国图书受到各国读者欢迎，中国展区聚集了大批出版界专业人士和普通读者。

诺韦尔托·卡拉夫罗与妻子从西班牙巴塞罗那赶来参加法兰克福书展。卡拉夫罗对记者表示，他们都对中国传统文化有浓厚兴趣，专门到中国展区看看今年都有哪些优秀著作。“我想更深入了解中国，例如中国政府是如何带领广大人民摆脱贫困的，这很不简单。”

书展期间，中国展商举办形式多样的活动，集中展示中国优秀图书的多语种出版成果。阿塞拜疆东—西出版机构负责人谢维尔·伊斯梅洛娃专门来到中国展区。“这里的很多精品图书全面展现了中国过去10年取得的发展成就，能够帮助各国读者更好地了解中国发展经验，理解中国发展道路。”伊斯梅洛娃对记者表示，东—西出版机构与中国出版界的合作潜力很大，未来双方将扩大图书出版合作，“我们希望将更多中国时政、历史、哲学、文化等领域相关的图书翻译成阿塞拜疆语，让更多的阿塞拜疆民众了解中国、了解中国文化”。

中国外文局主办的《中医药国际抗击新型冠状病毒实录》英文版新书发布会及同名讲座也在书展期间举行，受到众多读者关注。该书由中国金台文院院长蔡传庆所著。蔡传庆从事中医临床及中药研发30余年，本书是其根据多年经验，总结近两年新冠肺炎疫情防控的见闻、经验汇编而成。德国黑森州经济、能源、交通及地区发展部前亚太事务官诺贝特·诺伊瑟尔表示，中医药是中国古代科学的瑰宝，这本著作值得了解，德中可以在这一领域加强交流合作。

“翻译”主题成焦点

优秀的翻译是让图书得以广泛传播的重要媒介。在法兰克福书展的官方网页上，“文字连接世界”这句话赫然在目。本届书展聚焦“翻译”主题，强调翻译为促进国家间相互理解的重要作用。

在法兰克福书展与德国文学翻译联合会组织下，书展设置了160平方米的国际翻译中心，举办近30场活动，话题包括“作为文学专业译者”“欧洲的阿拉伯文学翻译”“来自亚洲的翻译”等，吸引大批人士参会讨论。

“优秀的图书可以增进相互理解。”法兰克福书展主席于尔根·博斯表示。主办方认为，如果没有优秀的译者，就不会有世界畅销书，国家间的相互理解也会变得更加困难。《拉合尔茶馆的陌生人》一书作者莫欣·哈米德坦言，世界上对他产生重要影响的著作中，至少一半是以他看不懂的语言写就的。“如果没有译者，我将成为‘一半的读者’。”

中图集团主办了“译介中国——2022新时代中国图书国际交流成果展”。该展览以融媒体视频及实体图书相结合方式举行，其中实体图书部分通过当代中国、文化经纬、学术高地、童真世界、魅力汉语、文艺星空六大板块集中展示了翻译出版的包括英语、俄语、德语、日语、阿拉伯语、西班牙语等30多个语种的中国图书300余种，涵盖中国政治、经济、文学、历史、艺术等内容。

有声读物引关注

有声读物在本届书展引发的关注持续升温。根据音频出版商协会发布的最新数据，2021年，全球有声读物出版企业收入增长25%，达到16亿美元。这是该行业连续第十年实现两位数增长。

主办方非常重视有声读物，设立了250平方米专区，多家企业设置展台。瑞典流媒体平台Spotify今年9月宣布进军有声书市场。当前，该平台为用户提供的有声书达到3万余册，比亚马逊旗下的有声书企业Audible提供的书目多出约1万册。

书展期间举办的“有声书零售演变”讨论会上，Bookwire联合创始人兼首席执行官延斯·克林格尔霍夫表示：“近年来，我们看到更多新的模式和新的企业参与进来，有声读物正在被广泛接受。”该公司运营执行经理玛依琳·乔伊对记者表示，为了进一步拓展市场，该公司研发了新系统，通过新系统与多家传统图书出版机构合作，利用人工智能技术帮助他们制作有声书，出版机构还能够通过该系统进行有声书的发行、市场营销及市场分析。她说：“中国市场巨大，我们希望与中国伙伴开展合作。”

参展出版商普遍认为，随着移动设备的普及，中青年用户有声读物需求不断增加，有声读物将保持快速发展势头。不少出版商表示，有声读物已经成为出版商整体出版战略的重要组成部分，未来将继续扩大对有声读物市场的布局，同时开发更多有吸引力的内容。

（本报法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)