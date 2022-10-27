本报记者 俞懿春

10月26日至27日，亚洲基础设施投资银行召开第七届理事会年会。亚投行各成员政府的高级别代表以及合作伙伴、行业专家、民间社会组织等与会，就亚投行未来战略方向、全球发展机遇与挑战、前沿领域最新动向等议题进行深入探讨。“这是一次推动国际社会广泛合作、重振多边主义的重要机会。各方踊跃参加相关活动，为全球发展事业贡献智慧。”亚投行行长金立群在接受本报记者采访时表示。

开业运营近7年来，亚投行已批准191个项目，总金额超过364亿美元，共带动包括私营部门在内的各类资本超过850亿美元，惠及33个亚洲域内与域外成员。“亚投行始终秉持共商共建共享原则，坚持国际性、规范性、高标准，秉持多边主义，与各方一道取得一个又一个突破，实现亚投行在高起点上快速发展，以实际行动和丰硕成果诠释和践行了人类命运共同体理念。”金立群表示。

亚投行“朋友圈”已由57个创始成员发展到来自六大洲的105个成员。亚投行成员以发展中国家为主体，也包括许多发达国家。“这一平衡安排和独特优势使亚投行成为推进南南合作和南北合作的纽带，也体现了亚投行的公信力和凝聚力。”金立群说。

“我们坚信多边主义是解决全球性问题的关键。”金立群表示，亚投行已与世界银行等主要多边开发银行签署了联合融资框架协议，与13个多边组织和区域金融机构建立了伙伴关系，共同推动解决全球发展问题。

今年6月，亚投行向陷入危机的斯里兰卡提供1亿美元紧急援助，用于采购急需的药品和医疗设备等物资，帮助斯里兰卡渡过难关。目前，亚投行正在积极评估对遭受洪灾的巴基斯坦提供资金援助。

“作为致力于推动可持续发展的多边开发机构，亚投行顺应时代潮流，积极响应发展中成员不同需求。”金立群表示，亚投行设立了“新冠肺炎疫情危机恢复基金”“项目准备特别基金”“低收入国家特别基金窗口”，为发展中成员特别是低收入国家提供快速资金支持。

成为专业、高效、廉洁的21世纪新型多边开发银行，是亚投行的发展目标之一。金立群表示，亚投行的宗旨是推动具有多边主义特征的创新实践，已在治理结构、政策战略、员工队伍、机构文化等方面取得了长足进步，对推动完善全球经济治理具有重要意义。

“作为亚投行的倡议国、第一大股东国和总部所在地，中国给予了亚投行多方面巨大的支持和帮助。”金立群表示，创设亚投行体现了中国作为负责任大国的历史担当。亚投行筹建过程中，中国始终坚持民主协商、求同存异、平等待人。亚投行成立运营之后，中国坚定遵循多边主义，严格按国际惯例行事，与其他成员一样，通过理事会和董事会来发挥建设性作用，参与亚投行重大政策和战略制定。“这是亚投行维护其国际公信力的重要基石。”金立群说。

当前，全球地缘政治形势复杂多变，世界经济复苏乏力，气候变化和公共卫生问题突出，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重。金立群表示，面对新形势，亚投行将始终高举多边主义旗帜，坚持为面向未来的基础设施提供融资，积极履行亚投行作为国际发展机构的使命，进一步加快业务创新、加强伙伴关系，在推动解决全球性挑战方面发挥重要作用。

“今年，亚投行新成立了融资伙伴关系局，并批准在阿联酋首都阿布扎比设立首个海外办事处，旨在进一步强化亚投行与各方务实合作，更好服务域内外成员的发展。”金立群表示，亚投行将继续支持包括全球发展倡议在内的重要国际倡议，与联合国等其他各方一道在减贫、抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化等领域开展合作，推动绿色发展、互联互通、数字经济等领域合作，共同探索顺应时代需求的多边方案，为促进全球共同发展、实现联合国2030年可持续发展目标作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)