埃内斯托·桑佩尔·皮萨诺

我期待哥伦比亚同中国进一步深化友谊、拓展合作，在增进彼此了解的基础上实现互利共赢、共同发展，携手迈向更加美好的未来

我曾多次访问中国，对中国人民怀有特殊的友好感情。1996年10月，我以哥伦比亚总统身份访问中国，是第一位访华的哥伦比亚总统。多年来，我始终关注中国发展变化，对中国的发展速度和治理理念印象十分深刻。

数十年来，中国重视经济发展，兼顾社会公平，显著提高了全体人民的生活水平，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。“中国奇迹”是在中国共产党领导下，将国内发展与对外开放结合起来，在政治持续稳定、经济不断增长以及合理有效的分配制度基础上取得的。

中国认为，民主是各国人民的权利，不是少数国家的专利。中国共产党始终坚持人民当家作主，不断发展全过程人民民主。中国走出了一条中国特色社会主义政治发展道路，人民享有广泛的民主权利。反观一些西方国家，民主被简化为选举，民众只有在投票时才有民主权利，这样的民主不是真正的民主。

中国正在扎实推进共同富裕，让全体人民共享经济发展成果。与此同时，中国致力于同各国实现互利共赢、共同繁荣。中国提出共商共建共享的全球治理观，倡导维护和践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，主张各国都是国际社会的平等成员，各国人民应共享发展成果。当前，新冠肺炎疫情、粮食与能源危机、气候变化等全球性挑战层出不穷，个别国家滥用单边制裁进一步加剧了世界经济面临的问题。在此背景下，中国致力于推动完善全球治理，促进全球平衡、协调、包容发展，为维护世界共同利益发挥了重要作用。

我曾担任不结盟运动主席。今天，我们仍要牢记不结盟运动的宗旨，支持各国人民维护民族独立、捍卫国家主权以及发展民族经济和民族文化的斗争，呼吁发展中国家加强团结。作为世界上最大的发展中国家，中国始终高度重视同发展中国家的友好合作关系。包括哥伦比亚在内的许多拉美国家将中国视为重要合作伙伴。我期待哥伦比亚同中国进一步深化友谊、拓展合作，在增进彼此了解的基础上实现互利共赢、共同发展，携手迈向更加美好的未来。

（作者为哥伦比亚前总统）

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)