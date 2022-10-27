本报记者 杨 晔

“《习近平谈治国理政》集中体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，如坚持以人民为中心，坚持全面依法治国，坚持全面从严治党等，这是习近平总书记治国理政思想与实践的集大成之作。”越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜在接受本报记者采访时表示。

阮春胜长期从事越南共产党理论研究工作，也十分关注中国共产党在百年奋斗中坚持理论创新。阮春胜介绍，2014年，《习近平谈治国理政》第一卷出版。在习近平总书记2015年11月访越之际，越南国家政治出版社与中国外文出版社合作翻译出版了这部著作的越南文版。“这部著作让我印象深刻，它系统、深刻阐述了以习近平同志为核心的中共中央的治国理政经验。在这部著作中，习近平总书记提出了一系列具有开创性意义的新理念新思想新战略。”阮春胜说。

阮春胜十分重视越中两党理论界开展交流研讨，多次出席两党理论研讨会和两国智库对话等活动。他表示，对于越南从事理论研究和实践研究的党员干部和学者来说，《习近平谈治国理政》具有重要的参考价值，能帮助读者增加对中国党和国家最高领导人的了解，加深对科学社会主义的认识，感受中国特色社会主义制度的优越性。

阮春胜注意到，刚刚胜利闭幕的中国共产党第二十次全国代表大会通过了关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，强调“两个确立”是中国共产党在新时代取得的重大政治成果，是推动中国党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的决定性因素。他说，习近平总书记提出坚持以人民为中心的发展思想，强调全面深化改革开放，坚持发扬斗争精神。在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，取得历史性成就。习近平新时代中国特色社会主义思想不仅是中国共产党和中国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，也为促进世界和平与发展贡献了中国智慧、中国方案。“尤其需要强调的是，习近平新时代中国特色社会主义思想对世界社会主义发展具有重大意义，为丰富和发展马克思主义作出了重要贡献，对其他社会主义国家具有重要参考价值。”阮春胜说。

阮春胜表示，过去十年中国取得了举世瞩目的发展成就。他对中国落实“两不愁、三保障”各项扶持政策印象深刻，认为该政策让农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全都得到保障。“中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。当前，中国已迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，正在向第二个百年奋斗目标进军。我相信，在中国共产党领导下，中国一定会胜利实现第二个百年奋斗目标。”阮春胜说。

阮春胜说，中国取得的发展成就，归功于中国共产党始终把人民立场作为根本政治立场，归功于中国共产党和中国人民坚持实事求是、笃行不怠。正如习近平总书记强调的，“昨天的成功并不代表着今后能够永远成功，过去的辉煌并不意味着未来可以永远辉煌”，“要始终与人民风雨同舟、与人民心心相印，想人民之所想，行人民之所嘱，不断把人民对美好生活的向往变为现实”。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2022年10月27日 05 版）

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