人民网北京10月26日电 （李明琪、阿尔达克）中国共产党第二十次全国代表大会受到各国记者高度关注。吉尔吉斯斯坦《丝路新观察》报记者乔尔波奈·图尔达库诺娃日前对人民网记者表示：“我在二十大开幕会上听取了中国领导人作的报告，报告中关于中国特色大国外交的内容给我留下了深刻印象。”

图尔达库诺娃手持二十大记者证自拍照。受访者供图

图尔达库诺娃表示，近十年来，中国积极推动同其它国家间的友好交流与合作，并逐步构建起一张以平等、开放、合作为特点的“国际伙伴关系网”。她认为，中国一直以来坚定遵循其对外政策的主要目标，维护世界和平，促进共同发展，并为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而不懈努力。图尔达库诺娃强调，中国既是全球发展倡议的提出者，也是坚定的践行者。

图尔达库诺娃指出，中共二十大报告中每个主题的内涵都非常丰富。她表示：“第一次参加如此大型的活动，我有幸见证了在人民大会堂举办的这一历史性事件，并在会议现场清晰感受到了中华民族对美好未来的坚定追求。本次大会将成为实现中华民族伟大复兴之路上的一步重要台阶。”

“中国将继续坚持和发展中国特色社会主义，这为世界上其它追求现代化的国家提供了可供参照的示范与选择。”图尔达库诺娃说。

吉尔吉斯斯坦《丝路新观察》报记者图尔达库诺娃在二十大新闻中心留影。受访者供图

图尔达库诺娃与中国相识已久，不仅在这里读完了研究生，工作后也曾多次到访中国。“中国发展迅速，每次来这里都能感受到各领域内发生的积极变化。”她说。

图尔达库诺娃指出，在中国共产党的领导下，中国环境治理卓有成效，“中国的天更蓝了，水更清了，山更绿了，乡村和城市环境都得到了改善。绿色发展理念不仅是中国的追求的目标，也是世界的发展理念”。

要读懂中国，首先要读懂中国共产党。谈到自己对中国共产党的理解，图尔达库诺娃说：“中国共产党总是将实现人民对美好生活的向往作为自己的目标，并因此获得了14亿人民的支持。中国共产党一直心怀人民，不忘初心，时刻将人民的生活放在最高位置，并坚持与时俱进，这才是中国共产党成功的关键所在。”

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