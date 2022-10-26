人民网北京10月26日电 （记者梁军）党的二十大报告中，“中国式现代化”一词引起国际社会广泛关注。伊拉克新闻集团记者、播音主持萨米·阿卜杜勒埃米尔·阿布德接受人民网记者采访时表示，中共二十大必将对中国和世界产生深远的影响，国际社会高度关注大会进展及成果，他对二十大报告中有关中国式现代化的内容尤为印象深刻。

伊拉克新闻集团记者、播音主持萨米·阿卜杜勒埃米尔·阿布德在二十大新闻中心记者工作区。受访者供图

“我希望将‘中国式现代化’这种发展模式介绍给更多人，让更多国家从中国的创新发展中汲取经验。”萨米说，中共二十大报告重申并强调推动构建人类命运共同体。实践证明，中国为世界各国提供了重要发展机遇。

在萨米看来，中国提出的共建“一带一路”倡议已成为国际合作的重要平台，并取得了丰硕成果。他形容共建“一带一路”倡议是大家携手前进的阳光大道，是引领世界前行的“指南针”。

2021年8月12日，中国政府援助伊拉克的第三批新冠疫苗运抵伊首都巴格达，伊卫生部和中国驻伊拉克大使馆代表等出席在巴格达国际机场举行的交接仪式。这是工作人员在伊拉克巴格达国际机场转运中国新冠疫苗。新华社发

萨米说，伊拉克是最早加入共建“一带一路”倡议的阿拉伯国家之一，中伊两国在2015年签署了共建“一带一路”合作文件。他认为参与共建“一带一路”合作对伊拉克的发展具有重要意义。萨米坚定地认为，共建“一带一路”倡议必将有力促进“一带一路”沿线国家的互利共赢，促进开放型世界经济建设。

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