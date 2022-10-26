新华社北京10月26日电（记者成欣）应国务院总理李克强邀请，巴基斯坦伊斯兰共和国总理夏巴兹·谢里夫将于11月1日起对中国进行正式访问。外交部发言人汪文斌26日在例行记者会上介绍了相关情况。

汪文斌说，此访是夏巴兹总理就任后首次访华，延续了中巴两国高层密切交往的积极势头。夏巴兹总理也是中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕后首批受邀访华的外国领导人之一，体现了中巴特殊友好和战略互信。访问期间，习近平主席将会见夏巴兹总理，李克强总理将同夏巴兹总理举行会谈，栗战书委员长将同夏巴兹总理举行会见，两国领导人将就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同规划和引领中巴关系发展。

汪文斌说，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴和“铁杆”朋友。建交70多年来，无论国际风云如何变幻，两国始终相互理解、相互信任、相互支持。近年来，两国在世界之变、时代之变、历史之变中并肩前行，携手应对新冠肺炎疫情和重大自然灾害挑战，高质量共建中巴经济走廊，深化全方位交流合作，就国际和地区事务开展密切协调配合。

“中方期待同巴方一道，以此访为契机，进一步推进全天候和高水平战略合作，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为维护地区和平稳定与国际公平正义作出更大贡献。”汪文斌说。

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