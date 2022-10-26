人民网北京10月26日电 （记者杨倩）10月21日，由北京语言大学世界汉学中心联合阿塞拜疆卡扎尔大学共同发起的“卡扎尔大学中国研究中心”成立仪式在线上举行。

中国驻阿塞拜疆大使郭敏出席仪式并发表讲话。她指出，2022年为中阿两国建交30周年。30年来，中阿关系一直稳定发展，各领域合作密切，取得了累累硕果。中国共产党第二十次代表大会必将推动中国社会发展实现飞跃性的变化，希望阿塞拜疆中国研究中心能够密切关注中国正在发生的变化。中心未来的工作内容要与两国发展战略对接，围绕两国教育、经贸、民间生活等领域深入展开。中国驻阿塞拜疆大使馆也将全力支持中心发展，希望中心能够在两国民心相通、文化交流互鉴、青年汉学人才队伍培养等方面做出积极贡献。

阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆·杰纳利在讲话中指出，中国共产党第二十次代表大会对中国意义非凡。近年来中阿两国的教育交流与合作发展迅猛，并在北京语言大学的支持下，落实了中阿两国经典著作互译相关工作。如今“卡扎尔大学中国研究中心”的成立对两国的人文交流意义重大，希望通过中心，阿塞拜疆能更加深入地了解全面、立体、真实的中国，进一步推进中阿友好合作关系，促进中阿两国的教育和文化交流迈上新台阶。

北京外国语大学阿塞拜疆语教研室主任阿格申·阿利耶夫表示，目前，在阿塞拜疆没有学术研究和教学机构展开汉学领域的相关研究，也没有高等院校或研究机构能提供与更广泛的汉学或中国学知识领域相关的课程。因此，“卡扎尔大学中国研究中心”的设立对阿塞拜疆中国学、汉学的发展具有里程碑式意义。

北京语言大学“一带一路”研究院院长、世界汉学中心主任徐宝锋指出，这是北京语言大学世界汉学中心成立后在世界范围内共建的首家海外汉学中心。目前，北京语言大学世界汉学中心已经启动了阿塞拜疆汉学研究数据库的建设、阿塞拜疆本土化汉语学习教材的开发、青年汉学人才队伍的培养。未来，北京语言大学世界汉学中心将依托“卡扎尔大学中国研究中心”，继续加强阿塞拜疆同中国机构在人文社科领域和学术互动等方面的密切交流与合作。

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