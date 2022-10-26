人民网罗马10月26日电 （记者谢亚宏、孔歌）近日，意大利民间友好机构罗马9号中意经济文化交流中心在罗马举办庆祝中意建交52周年晚会，吸引了意大利各界百余人参加。

意大利前驻华大使白达宁在发言中表示，意中交往历史悠久，罗马帝国时代就与中国有商贸往来，马可波罗、利玛窦、郎世宁等人为意中友谊做出非凡贡献。“两国的坚实友谊促进两国更加紧密地开展合作，一起创造更美好的未来。”

意大利总理府代表卡普里亚多年来负责与中国的经济合作，表示中国对意大利来说是不可缺少的市场，“这些年贸易往来的成绩告诉我们，友谊是保证商贸交往的前提。”

罗马玛丽蒙特国际学校校长法佐尼在发言中强调了中文教学的重要性。他认为年轻人是保证未来中意合作发展的生力军。

罗马9号中意经济文化交流中心副主席马赞帝表示，意中人民之间友好，国家之间信任，合作共赢，期待两国未来更紧密的合作。

晚会现场，中国和意大利艺术家同台献艺。音乐家用中国古筝和西洋乐器同台演奏，歌唱家用中文与意文演唱两国歌曲。其中，意大利歌唱家用中文演唱的“我爱你中国”，把庆祝晚会气氛推向高潮。

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