新华社内罗毕10月26日电 “物价涨得飞快!”42岁的肯尼亚人奇库·迈克尔近几个月一直承受着生活成本急剧升高的压力。

“作为肯尼亚传统食物乌加利的原料，玉米粉的价格已经翻了一倍；原本家中常见的水果变得越来越像奢侈品；我们做饭甚至舍不得用油，只能煮东西吃。”迈克尔告诉记者。

这是位于肯尼亚首都内罗毕的一个水果摊。（视频截图）

由于今年美国联邦储备委员会连续激进加息输出通胀，以及全球食品和能源价格飙升，非洲国家通胀压力加大，给民众生活造成冲击。根据肯尼亚国家统计局公布的最新数据，该国9月份通货膨胀率达到9.2%，创五年来新高。

数据显示，2021年9月至2022年9月期间，肯尼亚通胀上升主要是由于食品和非酒精饮料类商品价格的上涨，其涨幅为15.5%；此外，运输成本上升10.2%，住房、水、电、汽油和其他燃料价格上升7.3%。

食品价格上涨给当地民众带来的“痛感”最为直接。首都内罗毕一家粮铺店员西蒙·查莱说：“因为肉价太贵，隔壁肉铺的生意大不如前。人们勉强消费得起小麦、大豆、木薯、玉米等主食，虽然现在采购的量要比过去少，但至少能保证每天有一顿饭。”

这是西蒙·查莱工作的粮铺。（视频截图）

除了通胀，粮价还面临着旱灾的压力。当前，“非洲之角”地区遭遇严重干旱，粮食产量大幅下滑。在肯尼亚东南部，一些农业产区今年玉米收成可能比近五年平均水平减少近80%。肯尼亚国家干旱管理局数据显示，该国超过400万人面临粮食短缺。虽然10月份开始肯尼亚进入短雨季，但是全国大部分地区仍无明显降雨。

“如果旱情持续加重，我非常担心粮价会进一步上涨。”查莱说。

8月26日，人们站在肯尼亚马萨比特郡莱萨米斯镇一干旱的村庄内。新华社记者董江辉摄

非洲粮食自给能力不足，需要进口粮食。联合国数据显示，2018年至2020年，非洲从俄罗斯和乌克兰进口了价值51亿美元的小麦，占非洲小麦进口总额的44%。乌克兰危机升级后，美国等西方国家对俄实施制裁，非洲粮食进口持续受阻，这在加剧非洲国家通胀的同时，还引发粮食安全问题。

图为行驶在肯尼亚首都内罗毕街头的“摩的”小哥们。（视频截图）

“如今，人们要比过去花更多的钱买到更少的东西。”28岁的托尼·卡里乌基无奈地说。

卡里乌基是一名“摩的”小哥，近期汽油价格的变化让他焦虑。“油价不断上涨，但我们在网约车平台上的订单价格却没有随之增加。以前加满油只要大约500肯尼亚先令（1美元约合120肯尼亚先令），但现在至少需要1000先令，这极大影响了我的收入。”

美甲服饰店老板贝琳达·阿凯洛也因为通胀高企而发愁。“现在，顾客连基本的一日三餐都很难解决，根本没有钱来我这做美甲、买衣服、弄造型。”

贝琳达·阿凯洛正在为顾客做美甲。（视频截图）

不过，孩子的学费才更令她头疼。“去年我可以一次性缴纳孩子整个学期的学费，现在我只能分期支付。”阿凯洛说。

除了肯尼亚，其他非洲国家的通胀形势也不乐观。为缓解通胀压力，非洲多国央行纷纷加息，收紧流动性，经济增长势头可能因此放缓。非洲开发银行此前发布《2022年非洲经济展望报告》，预计今年非洲地区平均通胀率将达13.5%；2022年非洲经济增速预计为4.1%，低于2021年的6.9%。

这是6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

尼日利亚国际关系专家查尔斯·奥努纳伊朱指出，尼日利亚等非洲国家的经济基本面和对外贸易活动与美元储备紧密挂钩，这意味着美国可通过货币政策把通胀压力转移给非洲国家。

肯尼亚经济学家吉士贾认为，很多非洲国家食品和原油大量依赖进口，而美联储加息推动美元走强，直接推高了这些必需品的进口成本。同时，许多国际投资者因美联储加息而撤离非洲，影响非洲经济发展前景。

“美联储持续加息对非洲的影响，可能比对世界其他地区的影响更为严重。”非洲政策研究所分析师刘易斯·恩迪舒日前接受新华社记者采访时说，美联储在为其货币政策定调时，对加息影响全球经济的考虑太少，这样的行为“不负责任”。（文字记者：金正、李卓群、郭骏；视频记者：刘畅、邓敏；报道员：詹姆斯、扎克；剪辑：淡然；编辑：王丰丰、张代蕾）

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(责编：贾文婷、燕勐)