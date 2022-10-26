新华社东京10月26日电（记者杨林）第35届东京国际电影节中国电影周活动25日在东京闭幕并举行该活动的“金鹤奖”颁奖仪式，《独行月球》等多部影片获奖。

今年是中日邦交正常化50周年，本次中国电影周特别精选了多部富有特色的影片在日本上映。科幻喜剧电影《独行月球》摘得最佳作品奖，悬疑冒险电影《古董局中局》获得最受欢迎影片奖，电影《奇迹·笨小孩》导演文牧野获得最佳导演奖，章子怡凭借《我和我的父辈》斩获最佳女主角奖及最佳新锐导演奖，翻拍自日本著名导演三谷幸喜《魔幻时刻》的喜剧电影《这个杀手不太冷静》获中日电影交流贡献奖，《济公之降龙降世》获最佳动画片奖，奇幻喜剧电影《外太空的莫扎特》获得评委会大奖，演员雷佳音和马丽凭借在电影《古董局中局》和《这个杀手不太冷静》中的出色表演分别获得最佳男主角奖及最受欢迎女演员奖。

金鹤奖于2016年由日中电影节实行委员会创办，以东京国际电影节为平台，旨在进一步促进和发展中日两国电影文化和电影产业的交流合作。此次活动得到中国驻日本大使馆及日本外务省等多个部门的大力支持，中国驻日本大使馆文化处公参陈诤出席颁奖礼并致辞。

第35届东京国际电影节于10月24日至11月2日举行。作为电影节相关活动，中国电影周于10月18日至10月25日在东京举行。

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