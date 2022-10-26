新华社北京10月26日电 38.6%！这是世行最新报告公布的2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率。这一数字超过G7国家贡献率的总和。作为世界经济增长的重要引擎，中国经济充满韧性活力，备受世界瞩目。

最新出炉的数据显示，中国今年第三季度经济同比增长3.9%，增速明显快于第二季度。《华尔街日报》报道说，中国经济第三季度增幅大幅高于前值，也高于市场预期。

当前，新冠疫情延宕反复，地缘冲突持续，全球通胀攀升，美联储激进加息冲击全球，世界经济下行压力明显加大。在此背景下，中国经济稳住了自身发展势头，不断向世界经济输送宝贵增长动能，续写世界经济发展史上的中国奇迹。中共二十大报告为中国的未来擘画了发展蓝图，让全球经济界人士继续看好中国经济光明前景。

从53.9万亿元到114.4万亿元，这是从2012年到2021年中国经济总量的跃升速度，目前稳居世界第二。

6.6%！这是2013年到2021年中国经济的年均增长率。这一数字大大高于2.6%的同期世界平均增速，也高于3.7%的发展中经济体平均增速。

一个个亮眼数据，勾勒出中国经济的奋进十年。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁认为，中国经济的良好表现得益于中国政府长期实行有效的经济政策，宏观调控富有成效。作为世界第二大经济体，中国在推进高质量发展的过程中不仅实现了规模的增长，也实现了实力的进阶。

十年间，中国经济结构调整取得扎实成效。中国制造业增加值占全球比重从22.5%提高到近30%，高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从2012年的9.4%、28%提高到2021年的15.1%和32.4%；最终消费支出对经济增长的贡献率2021年达到65.4%，比2012年提高10个百分点，成为经济增长第一拉动力；固定资产投资年均增长9.4%，有效支撑经济平稳运行，在促进经济增长、优化供给结构中的关键作用不断增强。

十年间，随着中国加速迈向全球价值链的中高端，大国重器亮点纷呈：天问一号成功“落火”，嫦娥四号首探月背，时速600公里高速磁浮交通系统成功下线，C919大型客机获得型号合格证……中国制造的硬核实力与日俱增。

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任、英国社会科学院院士傅晓岚认为，拥有政府和市场两个驱动器的中国创新发展道路，为过去十年中国经济发展不断注入新动力，也为其他国家树立了榜样。

这十年，中国人均国民总收入实现了新飞跃。2021年中国人均国民总收入（GNI）达11890美元，较2012年增长1倍。在世界银行公布的人均GNI排名中，中国由2012年的第112位上升到2021年的第68位，提升了44位。

清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩告诉新华社记者，过去十年发展历程和中共二十大报告都表明，中国经济发展的出发点和落脚点都是为人民谋幸福，不断提升人民对经济发展的参与和对发展成果的分享程度，是中国经济发展包容性的集中体现。同时，人民也是经济发展的根本力量来源，提高民生水平、促进共同富裕，才能保证中国经济发展的可持续性。他表示，相信在二十大引领下，今后中国经济发展将更加具备公平、包容、有序、法治的特点，这有利于提升经济发展的韧性。

这十年，中国高水平对外开放稳步推进。中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴和全球第一货物贸易大国；年度实际使用外资从7000多亿元人民币增长到1.15万亿元，境外投资存量由不足0.6万亿美元增长到超过2.7万亿美元；中国已经与149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件；通达欧洲20多个国家的中欧班列运量持续增长，维护着国际产业链的稳定通畅；在经济全球化遭遇逆流的情况下，中国成功举办中国国际进口博览会等经贸盛会，汇天下之物产，促商贸之流通，聚发展之合力。

一个更加开放的中国，正在世界经济中扮演越来越重要的角色：2021年中国GDP占世界比重达到18.5%，比2012年提高7.2个百分点；中国全球货物贸易第一大国的地位更加稳固，货物贸易占世界比重从2012年的10.4%提升到2021年的13.5%；人民币2016年正式纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）的货币篮子，在全球贸易中的支付比重不断提升。中国债券被先后纳入彭博巴克莱、摩根大通和富时罗素等全球指数；2018年至2021年，外资累计净增持中国境内股票和债券超过7000亿美元，年均增速34%。

银河证券前首席经济学家、启铼研究院首席经济学家潘向东认为，这十年中国不断扩大对外开放，经济产业结构不断升级，脱贫攻坚取得全面胜利，全面建成小康社会，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，中国经济由高速增长转向高质量发展阶段，展现出巨大改革红利、制度红利和中国经济所独有的特色与韧性。他说，二十大报告为中国经济的未来擘画了发展蓝图。今后，开放且充满活力的中国大市场，将促进中国和世界实现更高水平的合作共赢。

正是十年来的高质量发展，让中国经济作为世界经济引擎的地位愈发巩固，赢得国际社会广泛肯定。“我们永远离不开中国对全球重大事务和世界经济的参与和贡献。”巴西经济学家罗尼·林斯评价说。

“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”“创新是第一动力”“坚持高水平对外开放”……二十大报告中的表述连日来成为国际社会热议的关键词。

“一切发展都与创新息息相关。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里研读报告后感慨地说，中国具有很强的前瞻意识，强大的活力体现在中国每个领域。

埃及开罗大学经济与金融法教授瓦利德·贾巴拉相信，中共二十大将在未来数年中推动中国经济进一步开放发展，并与世界进一步融合。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德对中国经济的中长期前景持乐观态度。在他看来，未来中国经济的稳定增长不仅关系到中国自身，也对推动世界经济增长具有极其重要的意义。

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