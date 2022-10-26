新华社德黑兰10月25日电（记者高文成）第18届亚洲-太平洋通讯社组织（亚通组织）全体大会25日在伊朗德黑兰闭幕。大会发表声明呼吁加强媒体合作以应对新局面。

声明说，新冠疫情对传统新闻报道和发布方式带来了部分限制，但媒体机构已经制定了新策略并采用现代技术，以回应受众需求。各成员将继续在亚通组织框架内分享相关经验，以适应新条件和新发展。

声明还说，亚通组织成员将促进新闻机构之间的合作，以打击虚假新闻并提高新闻产品的可信度。亚通组织成员将共同努力促进新闻机构的正常活动，克服任何可能对媒体机构之间的合作产生不利影响的障碍。

本届大会为期两天，由伊朗伊斯兰共和国通讯社主办，有来自亚洲和太平洋等地区的25家通讯社等媒体机构参加。在当天举行的闭幕会议上，伊通社接替韩国联合通讯社成为新一届亚通组织主席通讯社，中国新华通讯社与俄罗斯塔斯社、阿塞拜疆国家新闻社和土耳其阿纳多卢通讯社通过不记名投票方式当选新一届亚通组织副主席通讯社，韩联社根据亚通组织章程自动成为新一届副主席通讯社。

亚通组织前身是1961年12月在泰国成立的亚洲通讯社组织。该组织的宗旨是促进亚洲和太平洋地区新闻和信息的自由流通，加强本地区通讯社之间以及本地区通讯社与世界其他地区通讯社之间的合作。

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