新华社东京10月26日电 专访：中国倡导和践行真正的多边主义——访日本前首相鸠山由纪夫

新华社记者郭丹 李光正

日本前首相鸠山由纪夫日前在东京接受新华社记者专访时表示，中国提出构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议，维护国际社会的公平与正义，倡导和践行真正的多边主义。

鸠山首先高度评价中国取得的发展成就。他表示，当今世界既存在地缘冲突问题，也面临新冠疫情等史上罕见的困难。但是全球各国命运相连，一个国家的危机会波及其他国家。因此，拥有人类命运共同体的大局观非常重要。中国提出的构建人类命运共同体理念，非常重要、非常正确。

鸠山告诉记者，他对中共二十大报告进行了认真研读，非常赞同其中“中国式现代化”等方面的重要内容。他说，每个国家都要以符合自身国情的发展方式来实现现代化。因此，让每一个国家按照适合自己的方式去发展非常重要，而强行要求他国采取和自己一样的发展方式则是错误的。中国强调“中国式现代化”令人赞赏。

鸠山说，有些大国总认为自己百分之百正确，不断把自己定义的“自由”“民主”“人权”强加于他国，这使得世界陷入分裂和出现排他“小圈子”的危险中。中国主张符合自身国情、适应时代潮流的发展方式，这才是正确做法。

谈到中日两国关系，鸠山表示，今年是两国邦交正常化50周年，在这一特殊的年份，希望两国展开面向新时代的合作，共同努力推动亚洲和世界的发展。

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