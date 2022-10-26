新华社洛杉矶10月25日电（记者谭晶晶）近期，美国多地儿童呼吸道合胞病毒感染病例激增，部分医院住院床位告急。美国公共卫生专家表示，今年秋冬美国面临呼吸道合胞病毒、新冠、流感三重威胁，人们应及时接种流感疫苗、新冠疫苗及加强针，以防出现重症。

据美国有线电视新闻网报道，呼吸道合胞病毒正以“异常高水平”在美国传播，使儿童医院不堪重负。一些医院接诊的儿童感染病例增幅“前所未有”。

美国疾病控制和预防中心网站信息显示，监测数据表明，美国多个地区呼吸道合胞病毒感染人数及相关的急诊和住院人数均呈上升趋势，其中一些地区已接近季节性峰值水平。

据美疾控中心网站介绍，呼吸道合胞病毒是一种常见的呼吸道病毒，症状通常比较轻微，与普通感冒类似。大多数感染者会在一至两周内康复，但婴儿和老年人等人群有较高重症风险。该病毒是导致美国1岁以下儿童患毛细支气管炎和肺炎的最常见病因，每年约有5.8万名5岁以下儿童因感染呼吸道合胞病毒住院治疗。

美国公共卫生专家接受媒体采访时表示，美国秋冬季面临新冠、流感以及呼吸道合胞病毒三重威胁。人们尤其是高风险人群应及时接种新冠疫苗和加强针及流感疫苗。疫苗虽然不能完全预防病毒感染，但能预防病毒引起的重症和死亡。老年人、免疫功能低下的人群、孕妇和婴幼儿都是高风险人群。

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