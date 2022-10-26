俄罗斯国立人文大学孔子学院成立15周年庆祝活动现场。人民网记者 荣翌摄

人民网莫斯科10月25日电（记者荣翌）10月25日，俄罗斯国立人文大学孔子学院成立15周年庆祝大会在莫斯科举行。包括俄罗斯国立人文大学、对外经济贸易大学、莫斯科大学、莫斯科语言大学等高校领导和师生在内的百余人以线上线下结合的方式出席了活动。

中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海以线上形式出席大会，并宣读了中国驻俄罗斯大使张汉晖的贺信。张汉晖大使指出，语言是国家之间民心相通的桥梁。语言互通在促进中俄两国人民间相互理解，巩固、传承两国人民世代友好等方面发挥着重要作用。俄罗斯国立人文大学孔子学院成立十五年来，在学校领导的大力支持下，在全体教职员工的共同努力和辛勤耕耘下，在汉语教学和研究、文化交流等方面取得了累累硕果，已发展成为俄罗斯社会学习中文、了解中国文化和当代社会的重要窗口，为促进中俄人文交流和各领域合作作出了重要贡献。

俄罗斯国立人文大学孔子学院中方院长张瑞表示，从2007年成立至今，俄罗斯国立人文大学孔子学院走过了15年发展历程。15年来，在中俄两国政府、社会文化组织、高校师生和各界人士支持下，经过不懈努力，克服各种困难，收获了令人自豪的成绩。今后，孔院师生将加倍努力，砥砺前行，不断创造孔院新的历史。

俄罗斯国立人文大学孔子学院外方院长易福成，见证了该院创建与发展全过程。他结合亲身经历，向嘉宾介绍了孔院15年来的发展历程，以及通过国画、书法、茶艺等丰富形式向俄民众推介中国文化的努力。

大会现场播放了孔院学生录制的祝贺视频，他们纷纷表达对孔院和中国文化的热爱。会后，“俄罗斯国立人文大学孔子学院成立15周年成就展”开幕，展览以图片资料和师生书画作品呈现孔院在中俄人文交流领域的丰硕成果。

“俄罗斯国立人文大学孔子学院成立15周年成就展”展出图片和书法作品。人民网记者 荣翌摄

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