中新网北京10月25日电 (记者 彭大伟)英国著名学者、中国问题专家马丁·雅克近日向中新社“东西问·中外对话”表示，中共二十大报告提出“中国式现代化”，不仅将为中国未来的发展开启众多全新的可能性，也将为世界提供新理念、新思维和新目标。

在采访中，马丁·雅克表示，“中共二十大报告非常值得关注，当中提出了若干新的思想、理念和目标”。

“近十年来，尤其值得关注的是，中国共产党领导人与时俱进，不断提出新的思想和理念。”马丁·雅克举例指出，这当中包括“中国梦”、人类命运共同体、共同富裕等，“我认为‘中国式现代化’也是其中之一。”

如何理解“中国式现代化”？在马丁·雅克看来，这是非常重要的一项理念，它反映出的是中国共产党在如今百年未有之大变局下的强大领导力。“过去中国在谈论‘现代化’时，主要的努力方向是要与西方获得平等的地位，亦即要达到西方的发展水平。”

马丁·雅克指出，这是一种自英国工业革命以来，西方为世界所定义的“现代化标杆”。他注意到，随着中国离中等发达国家的门槛越来越近，中国开始提出新的问题——“我们的现代化的本质特征是什么？”

“我认为，中国得出的答案是，其现代化所要抵达的彼岸并非简单地达到西方目前的发展水平，而是应当包含共同富裕等符合中国社会特点和现代化目标的因素。”他表示，多年来，全球化的发展在西方国家带来了巨大的不平等问题，而作为中国式现代化题中应有之义的共同富裕，就是要解决国内的贫富差距问题。“由此，中国式现代化提出了和西方语境下的‘现代化’大异其趣的命题。”

“中国式现代化不是去模仿或者复制西方。”马丁·雅克认为，中国式现代化不仅将为中国未来的发展开启众多全新的可能性，也将为世界提供新理念、新思维和新目标。

“这是一种智识意义上的打破束缚，中国现在可以在一幅更加广阔的画卷上畅想自己的未来。”马丁·雅克如是评价提出中国式现代化这一理念的重要意义。(完)

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