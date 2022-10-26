中共二十大受到国际社会持续关注。多国人士表示，此次大会让世界看到了中国的发展成就，相信在中国共产党的领导下，中国将为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的贡献。

墨西哥城市自治大学教授 海因茨·迪特里希：在中国共产党的领导下，中国成功应对新冠肺炎疫情，消除绝对贫困，我认为我们见证了历史。这是中国发展史上重要的时刻，也给全世界其他国家树立了榜样，中国政府的治理经验，中国共产党全心全意为人民服务，这些都对其他国家有指导意义。

俄罗斯现代发展研究院主任 德米特里·萨洛尼科夫：从二十大报告可以看出，中国人民的生活水平在提高，人民的消费需求也在不断增长，这是中国经济未来发展的重要动力。

巴西社会学家 道格拉斯：我们要繁荣、和平、公正和民主。中国正在向全世界展示这样的可能性，就是把民主与经济进步，政治稳定结合起来，均衡发展。我非常坚定地认为二十大对未来是非常重要的。

巴西圣保罗当地孔子学院学生 尼克勒：我们相信推进中国式现代化和构建人类命运共同体的进程将会惠及全球各国民众。

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