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第35届东京国际电影节开幕 将展映169部影片

2022年10月26日09:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京10月26日电 （吴颖）第35届东京国际电影节于10月24日开幕，开幕仪式在东京都千代田区举行。作为主竞赛单元评审团主席的美国著名戏剧、歌剧和电影导演朱莉·泰莫尔，担任本届电影节形象大使的日本青年演员桥本爱，日本知名演员二宫和也以及常盘贵子等来自世界各国和地区的137名嘉宾亮相红毯。

10月24日，担任本届电影节形象大使的日本青年演员桥本爱亮相红毯。东京国际电影节组委会供图

在开幕式上，日本首相岸田文雄发表视频致辞。他表示，电影重燃希望，帮助人们克服因新冠疫情而面临的困难。今年的电影节主题是“飞跃”，他希望东京能凭借这些来自世界各地的精彩电影进一步实现飞跃，同时也希望大家能看到日本和世界各地电影业的进一步发展。

10月24日，日本演员二宫和也亮相第35届东京国际电影节红毯。东京国际电影节组委会供图

10月24日，日本演员广末凉子亮相第35届东京国际电影节红毯。东京国际电影节组委会供图

由二宫和也主演的电影《来自收容所的爱》是本届电影节的开幕影片。他高兴地说：“很荣幸，也希望大家能喜欢这部电影。”另外，担任电影节形象大使的演员桥本爱在接受记者采访时表示，感受到今年的电影节已经恢复了活力，对此非常高兴。她自己参演的电影作品这次也有幸在电影节上映，因此希望大家都能够去电影院观看。

据悉，第35届东京国际电影节于10月24日至11月2日举行，期间将放映169部电影。 

(责编：刘叶婷、常红)

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