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（看中国）希腊学者读中共二十大报告: 中国是全人类稳定和发展的因素

2022年10月26日09:30 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　2022 年无疑是现代世界历史上的关键时刻，正在发生的事件在推动国际体系的权力转移，与二战后创造的局面相比，当今世界存在着引发严重安全问题的可能。疫情、乌克兰危机，以及西方制裁俄罗斯造成的后果，与发生在欧盟内部的能源危机相叠加，正在引发西方世界政治、经济和社会的不稳定。

　　在政治层面，许多西方国家政府在应对挑战方面表现得不稳定且效率低下，最近的典型例子就是英国。在经济层面，高通胀和能源危机在西方引发动荡。在社会层面，前所未有的“贫困化”导致社会更加不稳定，没有人能够预测未来，西方世界似乎迷失了方向。

　　在这种多变的国际环境下，在中国共产党的领导下，中国正在有计划地应对二十一世纪的全球性挑战，坚持原则，展望未来，为的是建成一个现代化国家，一个繁荣的社会主义社会。

　　中共二十大报告中，对未来五年的行动计划进行了整体分析，涵盖了政治、经济和社会生活的方方面面，极其详细地提出了中国共产党对未来的规划和愿景。从报告中可以看出，已经谋划并即将实施的改革，既关系到中国共产党，也关系到经济、社会、外交和国际合作。

　　事实证明，中国的今天和未来，离不开中国共产党的领导和中国人民的奋斗。中国共产党是全球最大的执政党。自成立以来，中国共产党无论在运作和决策机制方面，还是党员能力和专业性上，都在不断发展。中国共产党高度重视消除党内腐败，因为腐败是党的活力和效能的“毒瘤”。同时，中国实行全过程人民民主，保障人民参与选举和决策。

　　在国际层面，中国再次明确表示，永远不称霸、永远不搞扩张，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作。美国意图制造新冷战格局，将国际社会分为西方和东方，是美国试图强加给盟友（主要是欧盟）的一个关键工具。因为他们认为，西方与中国在各个层面的脱钩将延缓中国进一步发展。相反，中国明确推行以世界和平、共同发展为目标的独立自主的外交政策，并以身作则坚持经济全球化。

　　在社会层面，报告指出要完善分配制度，促进机会公平，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，规范收入分配秩序，规范财富积累机制。这将增进人民的福祉。在我们目睹西方社会，特别是中产阶级走向贫困的时刻，中共旨在减少社会和收入不平等的目标是一项极为重要的政治决策，将对社会繁荣作出贡献。

　　在国际体系尚不稳定的今天，中国以积极的态度看待和规划未来，是全人类稳定和发展的因素。应该认识到，当今最重要的是，人类作为一个整体面临的问题太大，且无法由单个国家独自应对。世界和平、人民福祉、气候危机……这些无疑是全人类必须面对的问题，没有人可以置身事外，这与意识形态无关。

　　作者：希腊国际关系学者、对外经济贸易大学国家对外开放研究院（ACOES）研究员海尔（PelagiaKarpathiotaki）

　　谷俊义 译

(责编：贾文婷、燕勐)

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