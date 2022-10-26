国际在线消息（记者 贾思曼）：因为向往，他们来到中国；因为梦想，他们选择留下。当外国人“遇见中国”，究竟会碰撞出怎么样的火花？

他来自老挝，在云南追梦。他叫闻鹏宇，是云南大学的一名在读博士生。在中国6年多的时间，他不仅完成了学业，开创了事业，还成为了一名云南女婿；他见证着老挝与中国的友谊，感受着中国西南边陲的发展与变迁。今天，让我们一起走进老挝博士闻鹏宇“遇见中国”的故事。

“试乘绿巨人列车我心情非常激动，在列车上乘务员会说老挝语，也会说英语，上车的时候让我感觉非常亲切……”去年12月3日，中老铁路全线开通运营。作为这条铁路正式通车后的首批乘客，闻鹏宇掩饰不住内心的兴奋。他说，这条铁路成为联接老挝与中国的“幸福之路”。

闻鹏宇说：“以前没有中老铁路的时候，我从昆明这边坐大巴车到我家要20多个小时。现在有了中老铁路以后， 10多个小时就可以到家，非常方便。中老铁路开通，让老挝从‘陆锁国’变成‘陆联国’，给老挝交通运输、旅游业，还有其他行业带来了更新的机遇、更新的发展。”

2015年，闻鹏宇从老挝来到中国，在云南大学攻读硕士研究生。在来中国前，他曾在老挝学习过三个月的中文。闻鹏宇说，随着老中关系的深入发展、各领域交流合作日益密切，学习中文成为老挝年轻人的就业“加分项”。 “这些年，老挝做生意的人跟中国这边的公司联系比较多，工作单位也都需要会说中文的员工，所以老挝学习中文的年轻人越来越多。”

硕士毕业后，闻鹏宇留在云南发展。在这里，他遇见了爱情，组建了家庭。他一直怀揣着自己的“创业梦”。经过一番考察，他很快找到了突破口：自己从小喜欢做饭，又来自老挝，何不尝试开一家老挝餐馆？于是，一家以他自己家乡地名命名的线上餐馆“波乔小厨”正式开业。随后他又和妻子一起开了一家快递接收站。

闻鹏宇表示：“中国的线上经济发展我觉得有很好的前景，特别是线上的消费越来越多，我觉得开线上餐馆还是有发展的。”

如今，闻鹏宇乐享在云南的生活。闲暇时，他会走进云南边陲的大小村庄，看看山水美景。在普洱的那柯里小镇，闻鹏宇将自己的第一次志愿者经历留在了那里的一所希望小学：他和孩子们一起画画、跳舞，讲述老中友谊故事。他还探访了当地的村寨，学习当地如何发展特色经济，让村寨从贫困走向富裕。

闻鹏宇说：“他们吸引更多的年轻人回到自己的家乡创业。他们有的做美食（生意），有的做茶（生意），有的做直播卖货，现在有更多的收入。我觉得老挝应该学习中国，重视乡村发展，让更多的游客到乡村旅游，或者帮助村民把自己的产品卖出去，让乡村发展得越来越好。”

作为中国与老挝接壤的唯一省份，近年来，云南与老挝在教育、医疗卫生等领域相互支持、携手发展，赓续着友谊，成为澜沧江—湄公河流域和谐共赢的典范。在云南生活的老挝青年闻鹏宇也见证着老中两国各领域交流与合作的不断深化。

闻鹏宇介绍：“60多年以来，中老两国人民互相帮助，是好邻居，而且这些年来我们两国也合作了很多项目，构建了中老命运共同体，还有‘一带一路’倡议，RCEP……我觉得对我们老挝帮助很多，特别是老挝的产品可以‘走出去’，因为中国市场是非常大的。我希望未来两国有更多的合作，更多的项目，对我们青年来说，不管你是工作，是创业，未来都是非常好的。”

现在，闻鹏宇又回到云南大学继续攻读博士。他想给自己不断“充电”，未来才能更好与中国的发展同步。他说：“我希望中国发展取得更好的成就，给世界带来更多的发展和惊喜。”

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