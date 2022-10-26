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外交部：中国发展离不开世界 世界发展也需要中国

2022年10月26日09:25 | 来源：央视新闻客户端
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　　10月25日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，第132届广交会已于24日闭幕，而第五届进博会将于下月初开幕，世界又将见证中国对外开放的新一轮“接力”。发言人对此有何评论?

　　汪文斌表示，十年前，党的十八大刚刚结束，习近平总书记就赴广东考察，鲜明宣示“改革不停顿、开放不止步”。十年后，党的二十大刚闭幕，习近平总书记在二十届中央政治局常委同中外记者见面时强调，“中国开放的大门只会越开越大。我们将坚定不移全面深化改革开放，坚定不移推动高质量发展，以自身发展为世界创造更多机遇。”这一掷地有声的承诺再次向世界宣示，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心也不会变。

　　汪文斌说，广交会和进博会，这两个国际性展会正是中国推进高水平对外开放、建设开放型世界经济的生动实践。被称为中国对外开放缩影的广交会已经走过65载，本届广交会参展企业比上届增加近万家。进博会则是世界首个以进口为主题的国家级展会，前四届累计成交额超过2722亿美元。即将举行的第五届进博会企业展招商全面落地，进博会线上国家展已于昨天开始试运行，我们相信将有更多外国企业借此共享中国市场新机遇。

　　汪文斌指出，一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”，一些国家想强推“脱钩断链”、构筑所谓“小院高墙”，但越是面对挑战，我们越是要遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流，在更加开放的条件下实现更高质量的发展。中国决不会被逆风和回头浪所阻挡，决不会走封闭僵化的老路，世界也决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态。

　　汪文斌强调，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。我们将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

　　（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

(责编：贾文婷、燕勐)

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