该社区拥有皇宫、寺庙、运河等丰富的历史遗迹。记者 孙广勇摄

人民网曼谷10月26日电（记者孙广勇）10月26日，泰国五所大学联合发起“提升社区潜力，创新提升价值”社区发展项目。该项目以曼谷附近吞武里府的一个传统社区为试点，通过挖掘社区传统旅游资源，结合绿色经济，运动民间智慧进行创新，开发旅游新产品、提升传统产品价值，形成可持续性发展，为社区带来更多样化的收入，提升居民生活水平。

该项目由泰国呵叻大学牵头，得到泰国国家研究院资助。依据泰国2023–2027年国民经济和社会发展规划，该项目旨在开发乡村和社区旅游产品和服务，打造可持续发展的经济模式，提高基层社会收入，推动泰国转变为一个创新的、可持续发展的社会。

泰国政府认为，更有利于提升乡村发展活力的方式是在保持传统特色的基础上不断创新，提高传统产品的附加值，利用传统和创新吸引更多游客到乡村旅游消费，能从更广的范围上增加基层收入、提高乡村生活水平，实现社区和乡村可持续发展，对国家整体发展有利。

历史上有不少华人在该社区生活，图为当地的华人寺庙。记者 孙广勇摄

项目负责人瓦萨纳对人民网记者表示，试点的“谷迪钦”社区是一个历史悠久的社区，位于曼谷王朝拉达那哥欣岛区域，拥有皇宫、寺庙、运河、古镇、美食等历史文化特色，并且曾有华人在此生活，将以“古代暹罗风情 追溯历史痕迹”为主题进行旅游开发，同时运用民间智慧，突出绿色环保，对当地特色产品进行提升开发和推广。

社区居民在制作创新后的传统特色小吃番石榴甜品。记者 孙广勇摄

在“谷迪钦”社区，记者看到当地传统的特色小吃番石榴甜品通过创新，品质得到提升。手工制作者在甜品中增加当地特有的甜草、鸭蛋、淀粉等绿色食品，提升品位，突出绿色，满足健康爱好者需求。番石榴甜点将成为该社区产品的典范，增加产品价值，扩大市场，帮助社区提高收入。此外，还通过办旅游、搞副业、销售特产等扩大农业以外的收入来源，推动社区进入可持续发展的良性循环。

社区居民在制作创新后的传统特色小吃番石榴甜品。记者 孙广勇摄

泰国国家旅游局局长育塔萨对人民网记者表示，泰国制定了促进基层地区旅游发展的政策和措施，这里既有自然风光、又有传统民俗等游客喜欢的因素，以使旅游业惠及更多的地区和民众，带动整体经济发展。通过对乡村的人才培养、基础设施建设、发展乡村旅游、开发特色产品等，提高社区和乡村的可持续发展能力。

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