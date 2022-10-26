新华社伦敦10月25日电（记者赵修知）英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数25日报收于7013.48点，比前一交易日下跌0.51点，跌幅为0.01%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

个股方面，当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：产权投资公司Segro股价上涨7.09%，商用物业公司土地证券集团股价上涨5.92%，博彩公司Flutter Entertainment股价上涨5.57%，在线零售商奥凯多集团股价上涨5.30%，金融服务公司哈格里夫斯-兰斯当股价上涨4.89%。

当天伦敦股市成分股中金融类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：汇丰银行股价下跌6.83%，壳牌公司股价下跌2.37%，渣打银行股价下跌1.28%，餐饮服务公司金巴斯集团股价下跌1.19%，港口能源公司股价下跌1.07%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6250.55点，较前一交易日上涨119.19点，涨幅为1.94%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13052.96点，较前一交易日上涨121.51点，涨幅为0.94%。

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