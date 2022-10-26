新华社伦敦10月25日电 在成为执政党保守党党首后，英国前财政大臣里希·苏纳克25日获得英国国王批准，正式接替特拉斯出任英国首相。英国媒体报道说，他是英国历史上首位亚裔首相，也是100多年来最年轻的英国首相。

分析人士指出，频繁换首相引发保守党党内纷争和英国政坛混乱，加上英国经济民生当前挑战重重，苏纳克面临复杂的执政难题。

英媒：“麻烦才刚开始”

苏纳克1980年出生在英格兰，毕业于牛津大学。他2015年当选议会下院议员，2020年起出任财政大臣，今年7月初辞去这一职务，随后参加保守党党首选举，但败给特拉斯。特拉斯20日宣布辞职后，保守党随即开始选举新党首。24日，在规定时限内，只有苏纳克一人获得超过100名保守党籍下院议员的支持，按规则成为新党首。

10月24日，在英国伦敦，里希·苏纳克离开保守党总部。新华社记者李颖摄

从9月份落败到10月份当选，事态变化犹如过山车，苏纳克最终如愿以偿。但英国天空新闻频道评论指出，对这名从政仅8年的年轻新首相而言，“麻烦才刚开始”，比起一个多月前特拉斯上台时，保守党面临的执政难题更多了。

经济民生是最大挑战

首先，如英国伦敦政治经济学院学者伊恩·贝格所言，苏纳克面临的最大挑战是恢复经济。

今年以来，英国通胀严重、经济增长缓慢、民众生活成本飙升等问题一直没有缓解，执政党民意支持率不断下跌。而特拉斯政府9月下旬推出的激进减税政策，又引发金融市场大幅震荡，加剧英国经济低迷。

苏纳克有出任财政大臣的经验，新冠疫情期间推出的财政计划力保就业，曾赢得好评。但眼下英国的经济困境不同于疫情期间，苏纳克必须重新对症下药。贝格认为，他不得不“在非常不利的财政环境下处理一系列复杂问题”，在多个领域同时“走钢丝”。

10月7日，在英国曼彻斯特，一名行人走过一家关闭的店铺。新华社发（乔恩·休珀摄）

苏纳克需要解答的另一个难题是弥合党内分歧。他在就任党首后承诺，将把团结保守党和稳定国家当作首要任务。对此，利物浦大学政治学教授乔恩·汤奇直言，保守党已经承担不起短期内再次更换党首的后果。

工党、自由民主党等反对党24日再次要求立即举行大选。同一天，一份呼吁提前大选的请愿书已获得超过英国87万人签名。近期多项民调结果显示，如果目前举行大选，保守党将输给工党。但英国媒体认为提前大选可能性很小。

英国民众对制度失望

不到半年时间里，英国人已先后迎来4位财政大臣、3位内政大臣、3位首相。英国政坛如此闹剧令贝格感叹，“这真不是政府该有的样子”。

有分析认为，英国政局动荡暴露出执政的保守党内部的分歧与混乱，同时也暴露出政府对国家和社会治理的失效。这使得英国民众对于本国的民主制度越来越失望。

9月6日，在英国伦敦，鲍里斯·约翰逊（左二）在唐宁街10号首相府发表卸任前最后一次讲话后乘车离开。新华社记者李颖摄

英国公共政策研究所今年上半年发布的一份研究报告指出，保守党政府进一步破坏了民众，尤其是年轻人，对英国政治体系的信任。民调机构益普索集团近期对16岁至24岁英国年轻人所做的调查显示，只有17%的受访者对英国政治前景保持乐观。

英国政坛乱象也在引发西方舆论界反思。美国有线电视新闻网联系到美国自身的民主困境：“美国和英国政治体系的持久力量一直在于其稳定性、有序的权力转移……而在大西洋两岸，这一基础现在都受到了质疑。”（记者：杜鹃、许凤、韩岩、赵小娜；报道员：拉里·尼尔德、雷·唐；剪辑：王沛、马骁；编辑：张代蕾、孙浩、柳丝、赵卓昀）

(责编：贾文婷、燕勐)