新华社伦敦10月25日电（记者杜鹃 许凤）英国新首相苏纳克25日组建新一届内阁，财政、国防和外交等重要职位的大臣留任。

根据当天发布的新内阁成员名单，杰里米·亨特留任财政大臣，本·华莱士留任国防大臣，詹姆斯·克莱弗利留任外交大臣。此外，多米尼克·拉布出任副首相兼司法大臣，日前辞职的内政大臣苏拉·布雷弗曼再次出任这一职务，史蒂夫·巴克利出任卫生大臣。

25日早些时候，苏纳克接受国王查尔斯三世授权组建新内阁，正式就任首相。苏纳克随后在伦敦唐宁街10号首相府发表讲话说，英国正面临“巨大经济危机”，新政府的工作重心是稳定经济、恢复信心。他在讲话中还提及新冠疫情等英国面临的国内外挑战，承诺将团结国家。

本月20日，特拉斯宣布辞去首相职务和保守党党首职务。保守党随后进入选举新党首的流程。苏纳克24日当选保守党新党首。根据规定，执政党新领袖接任首相职位，任期至下次议会选举。本届议会的任期至2024年12月结束。英国工党、自由民主党、苏格兰民族党等反对党连日来要求提前举行大选。

(责编：贾文婷、燕勐)