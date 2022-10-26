人民网开罗10月25日电（记者沈小晓）尼罗河孕育了古埃及历史与文明。古埃及文明是最早开展农业活动的古文明之一，发明了农具和先进的灌溉机器。进入现代文明以来，埃及的农业也有较好的发展。

埃及驻华使馆前新闻参赞、埃中关系专家艾哈迈德·萨拉姆在接受采访时表示，在过去八年中，埃及农业领域见证了大量前所未有的发展成就，不少农业项目进展良好。埃及总统塞西于2015年提出了“百万费丹”土地开垦计划，旨在实现扩大农田面积，鼓励埃及农产品出口。埃及还提出了“埃及未来”农业生产项目，致力于实现粮食安全和战略商品自给自足。

萨拉姆介绍，中国是进口埃及橙子、枣最主要的国家之一。埃及对华鲜橙出口额可达每年8000万多美元，中国在进口埃及鲜橙的国家中可排名前四位。除此之外，还有很多其他埃及农产品也出口到中国市场，并获得了中国顾客的欢迎，如葡萄、冷冻草莓、新鲜大蒜、冷冻虾、龙虾、芙蓉等。中国公民还可以从商业网站上购买到埃及的产品，如糖蜜、豆类、奶酪等。一些埃及公司参加了在中国举行的国际进口展览会，将埃及农产品出口到加拿大、肯尼亚、坦桑尼亚和一些欧盟国家。

萨拉姆认为，埃及产品有很好的机会进入中国市场，并在中国市场上竞争，离不开埃及苏伊士运河走廊开发计划以及相对较低的运输成本。苏伊士运河走廊是一条商业、经济和人道主义的纽带，作为物流和经济中心，苏伊士运河走廊开发计划有效促进了国际航运发展，增强了全球贸易自由度。萨拉姆表示，随着“一带一路”建设和“苏伊士运河走廊”开发工程的推进，中埃发展战略对接点多面广，双边经贸合作获得新动能，中埃农业合作迎来了新机遇。

中国是世界上最大的农业生产国，是小麦、水稻、玉米、大麦和种子的主要种植国之一，也是人口最多的国家。中国实施国家粮食安全战略，保障粮食自产自给。萨拉姆表示，中国农业数字化和现代灌溉方式的运用，对实现自给自足，甚至农产品出口到多个国家起到了很大的作用。“中国政府培训和帮助农民进行乡村建设，使农民从中受益，从而消除了中国农村的贫困，这对于其他国家也很有借鉴意义。”萨拉姆说。

“埃及是非洲、中东地区和阿拉伯世界的重要国家，发挥着连接亚非及中东世界的桥梁作用，这将有助于促进埃及与中国之间的贸易、投资和人文交流。”萨拉姆表示，除了农产品出口之外，埃中在人才培养、智慧农业方面也有不少的合作。据介绍，艾因夏姆斯大学与中国宁夏大学合作建立智能节水灌溉实验室，这套灌溉系统较当地技术节水20%以上，对埃发展节水农林业、提高农林业综合生产能力具有推动和支撑作用，该合作不仅联合研究项目，还确定了教授和学生的互访，加强人才交流。在智慧农业领域，中国农科院农业资源与农业区划研究所同埃及遥感空间科学局签署了关于中埃农业绿色发展联合实验室合作备忘录，标志着两国遥感农业领域合作得到进一步拓展。

当前，整个世界已成为一个小地球村。萨拉姆表示，中国提出的“一带一路”倡议清楚地表达了构建人类共同未来的内涵，加快“一带一路”建设有利于沿线国家发展经济繁荣和区域经济合作，弘扬全人类共同价值。在“一带一路”倡议下，世界经济稳定发展，基础设施建设、人文交流、投资贸易等领域取得显著发展，实现了世界各国的共赢。

“我期待埃及和中国在两国人民友好的框架内，在智慧农业、防治荒漠化和种植耐盐作物等方面开展更多、更密切的合作，进一步推动两国农业共同发展。”萨拉姆说。

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