本报上海10月25日电 （记者谢卫群）25日，新开发银行与中国财政部合作举办了主题为“扩大发展融资，实现可持续未来”的研讨会，深入讨论了新开发银行2022—2026年总体战略。该战略于2022年5月获得新开发银行理事会批准，明确了未来五年新开发银行致力于成长为全球领先的多边开发银行，为新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展提供解决方案的发展方向。

新开发银行是由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同发起的多边开发银行。自2015年成立以来，新开发银行批准了90多个项目，贷款总额约320亿美元；截至2022年三季度末，批准了19个中国项目，贷款总额为71.5亿美元。

中国财政部部长、新开发银行中国理事刘昆在开幕致辞中表示，中方作为2022年金砖国家主席国，积极推动将新开发银行议题纳入金砖国家领导人会晤成果。期待新开发银行在新总体战略期坚守使命担当，坚持开放包容，坚持高标准引领。中方愿与各方一道将新开发银行建设成为21世纪的新型多边开发机构，助力各成员国可持续发展。

新开发银行行长马可表示，新开发银行的战略方向是成为全球领先的多边开发银行，为新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展提供解决方案。我们致力于提升每个融资项目的发展影响力。

研讨会以线上线下结合的方式举行，与会者在位于上海的新开发银行总部或在线参加。

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)