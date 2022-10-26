本报记者 谢亚宏

“评价一个国家的发展模式是否成功，一个重要的标准就是看这个国家经济社会是否进步、人民是否获得福祉。在中国共产党的领导下，中国经济社会不断发展，人民生活水平不断提高，中国特色社会主义展现出巨大活力。”塞浦路斯劳动人民进步党（以下简称“劳进党”）经济书记、政治局委员尼科斯·约奥努日前在接受本报记者专访时表示。

劳进党是塞浦路斯议会第二大党，前身为塞浦路斯共产党。约奥努高度评价中国共产党建党百年来取得的辉煌成就：“近年来，中国共产党不断推进马克思主义中国化时代化，中国取得了脱贫攻坚战的全面胜利，国家和社会发展不断取得新成绩。在中国访问时，我切实感受到中国日新月异的发展变化。”

2017年12月，约奥努参加中国共产党与世界政党高层对话会，并现场聆听了习近平总书记的主旨讲话。习近平总书记指出，中国共产党将以开放的眼光、开阔的胸怀对待世界各国人民的文明创造，愿意同世界各国人民和各国政党开展对话和交流合作，支持各国人民加强人文往来和民间友好。约奥努对此深表赞同。“劳进党和中国共产党在思想原则和管理机制等方面有不少共同点，中国共产党的治党经验值得我们学习借鉴。多年来，劳进党同中国共产党保持着同志般的关系，包括我在内的许多劳进党党员都曾赴华交流。劳进党即将迎来建党百年，相信我们两党两国今后将进一步加强交流与合作，不断巩固友谊。”

去年是中塞建交50周年。约奥努认为，两国在政治、经济、社会等各领域合作日益深化，取得积极成果，成功打造了大小国家友好相处的典范。近年来，双方经贸合作逆势上扬，联系愈发紧密。“中国给予塞浦路斯多方面支持，让塞浦路斯人民感受到中国人民的友好情谊。共建‘一带一路’为双方合作带来更多机遇，将不断增进塞民生福祉，造福两国民众。”

约奥努认真阅读了《习近平谈治国理政》等著作，对其中阐述的思想观点印象深刻。“中国共产党深入推进全面从严治党，号召广大党员发挥先锋模范作用，并同不正之风和腐败问题作坚决斗争。这对于维护党的先进性和纯洁性十分重要，能够保证党始终走在正确的发展道路上。”

去年以来，习近平主席先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，为应对全球性挑战、进一步完善全球治理体系提出了中国方案。约奥努说：“在国际形势不稳定性不确定性增加的当下，中国旗帜鲜明地支持真正的多边主义，号召各国团结一致、维护联合国在国际事务中的核心地位，塞浦路斯对此表示支持，并愿意为促进世界和平发展作出积极贡献。”

约奥努十分关注中国共产党第二十次全国代表大会。“中共二十大是在中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，对中国未来发展具有重要意义，对世界具有长远影响。我祝愿中国同志们取得新的巨大成功。”

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)