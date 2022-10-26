坎 莱

中国取得的辉煌成就，有力证明了中国共产党的卓越领导能力。老挝与中国理想信念相通、社会制度相同、发展道路相近、前途命运相关，渴望学习中国发展的宝贵经验

中国共产党第二十次全国代表大会是一次十分重要的大会，在中国共产党历史上具有里程碑意义。中国共产党治国理政成就和经验，为包括老挝在内的许多国家制定本国发展政策提供了重要借鉴。

我曾到访北京、上海、云南等地，中国发生的巨大变化给我留下深刻印象。特别是中共十八大以来，中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗，夺取脱贫攻坚战全面胜利，全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国国际影响力不断提升，已成为推动地区和世界和平发展的重要力量。中国取得的辉煌成就，有力证明了中国共产党的卓越领导能力。

中国共产党百年奋斗历史经验对老挝具有重要启发意义和借鉴价值，有利于推动社会主义事业向前发展。老挝与中国理想信念相通、社会制度相同、发展道路相近、前途命运相关，渴望学习中国发展的宝贵经验。我认真研读了《习近平谈治国理政》，这部著作内容丰富、视野开阔，对关乎新时代中国党和国家事业发展的重大理论和实践问题进行了科学论述，反映了以习近平同志为核心的中共中央提升治国理政能力、总结治国理政经验的不懈努力和最新成果。其中有关推动构建人类命运共同体、推动共建“一带一路”高质量发展的重要论述，对于各国携手应对全球性挑战具有重要意义。

老中铁路是两国高质量共建“一带一路”的标志性工程，承载着老挝人民对国家发展和民生改善的殷切期盼。老中铁路通车后，推动加快沿线产业布局和开发步伐，助力老挝实现从“陆锁国”变“陆联国”，为老挝经济社会发展增添了新动力。今年5月，我出席了老中铁路搬迁安居村项目交接仪式，见证了这条铁路助力老挝民生改善的又一重要成果。干净整洁的现代化居住环境受到村民欢迎。当地民众说：“这是中国政府送给我们的礼物。”

南塔省是老中铁路进入老挝后的首站。高质量共建“一带一路”和老中铁路开通运营为南塔省发展带来了新机遇。多年来，南塔省致力于在投资、贸易、物流等领域加强对华合作，特别是不断深化与中国云南、贵州等省的农业合作。相关合作项目帮助南塔省民众提升了专业技能，加快了本地经济发展和民生改善。未来，我们将争取把这些项目打造成老中合作标杆，为老中两国人民带来更多实实在在的利益。

老挝与中国是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。我们衷心期待在中国共产党的领导下，中国人民继续沿着中国特色社会主义道路勇毅前行，为地区与世界和平发展、合作共赢作出新的贡献。

（作者为老挝南塔省省委书记、省长）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)