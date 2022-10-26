“新征程是充满光荣和梦想的远征。蓝图已经绘就，号角已经吹响。我们要踔厉奋发、勇毅前行，努力创造更加灿烂的明天。”

10月23日，刚刚在中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议上当选的中共中央总书记习近平在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时发表重要讲话。国际人士普遍认为，习近平总书记的重要讲话再次强调以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，相信中国共产党必将团结带领中国人民不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，相信在中国共产党领导下，中国将为世界和平与发展作出更大贡献。

“为中华民族伟大复兴开辟了光明前景”

“我们要埋头苦干、担当作为，以更加强烈的历史主动精神推进马克思主义中国化时代化，不断谱写新时代中国特色社会主义新篇章，奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦。”习近平总书记的话语催人奋进。

“历史性地解决了绝对贫困问题，国家经济实力跃上新台阶，人民安居乐业，国家繁荣昌盛……10年来，中国共产党团结带领中国人民创造了令人惊叹的发展奇迹。”马来西亚“一带一路”委员会秘书长梁志华表示，习近平总书记的重要讲话展现了全面建设社会主义现代化国家的决心，为各国人民携手创造世界的美好未来注入了信心。

中国共产党昂扬奋进的精神状态令泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼十分感佩。他说：“中国共产党善于科学地制定目标并为之奋斗，在重要历史时刻和重大历史关头，中国共产党总是能以卓越的政治勇气和智慧，把握正确方向、确立行动指南，团结带领中国人民战胜各种艰难险阻，创造一个又一个彪炳史册的人间奇迹。”

“全面建设社会主义现代化国家是一项崇高、伟大而艰巨的事业，不仅将增强中国的综合实力，也有利于世界的繁荣与稳定。”菲律宾华商联总会理事长林育庆说，在当前国际形势充满不稳定性不确定性的背景下，中国不断发展进步，将给世界带来更多机遇与希望。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克表示，中国式现代化是中国共产党坚持守正创新的典型例证，丰富和发展了人类文明新形态。

韩国韩中城市友好协会会长权起植多次访问中国，对中国发展变化有着深入观察。“中国人民对自己所选择的道路越来越自信。”他认为，中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，充分说明中国式现代化道路是符合中国国情的正确道路。

埃及驻华使馆前新闻参赞艾哈迈德·萨拉姆表示：“中国共产党不仅为中华民族伟大复兴开辟了光明前景，也拓展了发展中国家走向现代化的途径，为促进世界和平与发展作出了积极贡献。”

“人民永远是中国共产党最坚实的依托”

“我们要始终与人民风雨同舟、与人民心心相印，想人民之所想，行人民之所嘱，不断把人民对美好生活的向往变为现实。”习近平总书记坚定有力的话语，彰显中国共产党人始终不忘初心的庄严承诺。

阿根廷马克思主义研究培训中心主任、社会学家马塞洛·罗德里格斯表示，中国共产党始终坚持人民至上，这在打赢脱贫攻坚战和抗击新冠肺炎疫情中得到充分体现，“人民永远是中国共产党最坚实的依托、最强大的底气”。

韩国东亚研究所所长禹守根表示，中国共产党始终把民心当作最大的政治，致力于为中国人民谋幸福，坚定不移走共同富裕之路，得到人民的广泛支持。“在以人民为中心的发展思想指引下，中国共产党一定能够团结带领中国人民不断取得新的辉煌成就。”

“一个饱经沧桑而初心不改的党，才能基业常青；一个铸就辉煌仍勇于自我革命的党，才能无坚不摧。”习近平总书记的话语让林育庆深有感触。他说，中共二十大报告对马克思主义中国化时代化最新成果作出重要阐述，体现了中国共产党在理论创新道路上焕发生机、始终保持创新的意志和能力。

“中国共产党是中国人民最可靠的主心骨。”巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心主任马哈茂德·哈桑·汗表示，坚持执政为民是中国共产党极其珍贵的品质，中国共产党也因此赢得人民的拥护和爱戴。在他看来，中国共产党不断增强执政本领、提升执政水平，向人民、向历史交出了一份优异的答卷。

“将为全球繁荣发展注入更多动力”

“我们将同各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护世界和平、促进世界发展，持续推动构建人类命运共同体。”习近平总书记掷地有声的话语直抵人心，世界从中看到天下为公的博大情怀。

“习近平总书记在重要讲话中强调弘扬全人类共同价值，道出了各国人民的心声。”葡萄牙智库“中国观察”主席洛里多高度评价中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，“如果世界各国都能积极响应并推动落实这两个倡议，人类不同文明可以更好交融共存、相得益彰，为世界和平稳定和发展繁荣增添动力，这也是构建人类命运共同体的价值所在。”

披尼高度认同习近平总书记强调的“中国发展离不开世界，世界发展也需要中国”论断。近年来，他一直关注中国快速发展，尤其是中国在航空航天、信息技术、人工智能、5G等诸多领域的快速发展。披尼说：“中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，并在国际事务中发挥越来越大的作用。”

梁志华认为，共建“一带一路”为中国和共建国家的共同发展创造了无限机遇，惠及更多民众。中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展，将与各方携手共创共享繁荣的世界。

“中国以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将为全球繁荣发展注入更多动力。”萨拉姆表示，从推动构建人类命运共同体到高质量共建“一带一路”，中国始终是促进世界和平发展的关键力量。

（本报北京、曼谷、伊斯兰堡、开罗、布宜诺斯艾利斯、首尔、马德里10月25日电 记者俞懿春、章念生、孙广勇、刘慧、程是颉、沈小晓、姚明峰、马菲、许海林）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)