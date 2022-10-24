新华社洛杉矶10月23日电（记者高山）以中国外交真实撤侨事件为背景的电影《万里归途》23日在美国洛杉矶举行了首映礼，约200名来自当地华人、留学生以及中资机构的观众对于影片给予积极好评。

这部由饶晓志执导，郭帆、王红卫监制，张译、王俊凯、殷桃领衔主演的影片讲述了两位手无寸铁的中国外交官深入战乱国家，穿越沙漠与战火，撤离125名同胞的生死存亡之旅。

出席首映礼的中国驻洛杉矶总领事张平在观影后表示，这部感人的影片中有许多外交人员熟悉的场景。他指出，始终把人民放在最高位置、坚定维护海外中国公民和企业正当权益是中国外交人员义无反顾的责任，影片很好地诠释了“外交为民”的宗旨。

美国南加州华人华侨联合总会会长蔡成华表示，看完这部电影深感震撼，也深受鼓舞。他说，只有祖国强大，海外侨胞在遇到战乱、动荡甚至生存安全威胁的时候，才有一个“归途”，中国外交为广大侨胞提供了值得依靠的“娘家”。

来自洛杉矶中资机构的员工何建中表示在观影过程中有许多共鸣。他引用影片台词“我们的身后是祖国、身边是使领馆”，感谢外交人员对海外中国公民和企业正当权益的捍卫，“感谢祖国，感谢我们可爱的外交官”。

《万里归途》的海外发行方华人影业是目前华语电影在国际市场的主要发行商之一。华人影业日前宣布了《万里归途》的全球发行计划，确认该片于21日起在北美洲、大洋洲、欧洲、东南亚及全球其余的主要电影市场陆续上映。影片21日起陆续在包括洛杉矶、旧金山、纽约、多伦多和渥太华等在内的北美部分主要城市的超过50家影院上映。

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