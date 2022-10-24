新华社北京10月24日电（记者伍岳）联合国成立77周年之际，外交部发言人汪文斌24日在例行记者会上表示，中方愿同世界各国一道，推动联合国在促进人类和平与发展的崇高事业中发挥更为积极的作用。

有记者问：24日是联合国日。中国作为联合国的创始会员国和安理会常任理事国，如何看待联合国在当今世界的作用？不久前，联合国秘书长古特雷斯表示，《联合国宪章》及其代表的理想正处于危险之中，中方对此有何评论？

汪文斌说，中方对联合国成立77周年表示祝贺。“77年前的今天，《联合国宪章》正式生效，联合国宣告成立，为国际关系发展开启了新篇章。作为世界上最具普遍性代表性权威性的政府间国际组织，联合国坚持推进多边主义，为维护世界和平、促进共同发展发挥了不可替代的作用。”

他说，作为联合国安理会常任理事国和第一个在《联合国宪章》上签字的国家，中国始终捍卫宪章的宗旨和原则，始终维护联合国在国际事务中的核心作用，坚定不移做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

汪文斌表示，中方坚持走和平发展道路，始终致力于政治解决热点问题，提出全球安全倡议，积极参与联合国维和行动和国际军控、裁军、防扩散进程，已累计派出5万多人次参加联合国维和行动，成为联合国第二大会费国和维和摊款国，通过设立中国－联合国和平与发展基金支持联合国各领域工作，为世界和平与发展作出贡献。

他表示，中方率先实现联合国千年发展目标，积极推进落实2030年可持续发展议程，深化南南合作，为其他发展中国家实现可持续发展提供力所能及帮助。中方提出全球发展倡议，重振全球发展伙伴关系，深化八大领域务实合作，为加快落实2030年议程提供助力。

汪文斌说，中方积极参与国际事务，迄今已加入几乎所有普遍性政府间国际组织和600多项国际公约及修正案，推动达成《巴黎协定》，宣布“双碳”目标，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，为应对全球性挑战作出积极贡献。

“当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临前所未有的挑战。中方主张，各国都应践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。”汪文斌说。

他说，中国愿同世界各国一道，推动联合国在促进人类和平与发展的崇高事业中发挥更为积极的作用，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护世界和平、促进世界发展，推动构建人类命运共同体。

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