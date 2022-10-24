从中亚到北非，中国同中东各国的情谊顺沿丝绸古道，续写繁荣。十年间，有这样一群中东人，他们或行商踏遍中国、或积极投身于中文教育、或与中国艺术结下不解之缘。中央广播电视总台中东总站推出系列报道《我的中国故事》，听中东人讲述他们别样的中国情。

埃及文学中，常常会用母亲河尼罗河来比喻美好的事业。在著名翻译家穆赫辛·法尔加尼看来，翻译中国文学作品、传播中华文化便是流淌在他心中的“尼罗河”。接下来，就让我们走近这位在中国文学作品阿译领域默默耕耘近三十载的埃及翻译家和他的中国故事。

穆赫辛·法尔加尼，埃及艾因夏姆斯大学教授。1977年进入艾大语言学院学习汉语，毕业后留校任教。天生对文学和中华文化的热爱，让他在第二次留学中国时正式走上了翻译中国文学作品的道路。

穆赫辛·法尔加尼 埃及翻译家：我想让阿拉伯读者们能对中国文学有一些了解，因为当时阿拉伯世界关于中国的内容大多都转译自英语或者法语。作为一名中文系的老师，我希望能够提供从汉语直译的译本，于是那一整年我就向《文学消息报》多次投稿。

总台记者 陆隽弘：在穆赫辛家采访时，让我们印象最深刻的就是他的这间小小的书房，就是在这片小天地里，他年复一年地翻译了一部又一部中国文学作品。

每天从学校上完课回到家，穆赫辛就钻进书房，开始了在文字世界里的畅游。读读书，然后开始翻译，等累了再停下读会儿书，然后继续翻译，如此循环往复。在很多人看来这样十年如一日的生活未免有些清苦，但正是凭着这份执着的热爱，他才能完成《论语》《诗经》《道德经》《战国策》这些很多中国人都觉得艰深难懂的古代文学典籍的翻译。

穆赫辛·法尔加尼 埃及翻译家：从内心来说我是非常渴望把中国社会的这些特点介绍给阿拉伯读者的，从而来向他们展示别样又灿烂的中华文化。

由于在翻译中国文学作品以及促进中阿文化交流方面贡献巨大，穆赫辛于2013年被授予“中华图书特殊贡献奖”，成为第一位获奖的阿拉伯人。而在2016年，他则在习近平主席访问埃及期间，接过了习近平主席亲手颁发的“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。

穆赫辛·法尔加尼 埃及翻译家：习近平主席给我颁奖同我握手的这一刻，是我人生中最自豪的一刻。同习近平主席握手并亲手接过他颁发的奖章和证书，这真的让我感到荣幸和自豪，但与此同时我也感觉到自己肩上的担子更重了。

穆赫辛告诉我们，翻译中国文学作品这些年，让他有机会以更广阔的视角去观察中国社会。而在这个过程中令他感受最深的，便是中国共产党为中国社会发展作出的贡献。

穆赫辛·法尔加尼 埃及翻译家：中国共产党让人们对古老的中华民族有了新的认识。中国共产党提出建设有中国特色的社会主义，在这一框架下中国共产党一直在引领发展着中国先进文化。中国共产党能够团结带领群众，能够倾听、体察群众的诉求，能够带领群众实现对美好未来的向往，在当今世界上一个优秀政党所能做到的中国共产党都做到了。

穆赫辛如今已经年过六旬，但他告诉我们，除了要继续翻译中国文学作品以外，他还想要做更多。看着眼前这位矍铄的老人，我们相信在不久的将来，一定还会看到更多关于他和中国的故事。

监制丨穆莉

制片人丨张雨辰

记者丨陆隽弘 米春泽

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