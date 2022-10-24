中新网多伦多10月23日电 (记者 余瑞冬)中共二十大10月22日在北京闭幕，二十届一中全会于23日举行。加拿大华人社团和侨界人士表示，对中国共产党及其新一届领导班子引领国家迈向新时代的新征程充满信心，对两岸统一、民族复兴充满信心。

全加华人促进中国和平统一委员会(卡尔加里区)祝贺中共二十大圆满闭幕，并表示，对中国基本实现社会主义现代化、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的发展战略充满信心，深信并期盼两岸以最佳方式实现完全统一。

蒙特利尔华侨华人促进中国和平统一联盟22日举行“促进国家统一，共谋民族复兴”线上座谈会。数十位当地华人社团负责人等出席并表示，期望祖(籍)国在中国式现代化道路上继续强国富民，早日实现国家统一。联盟执行主席邵礼平表示，二十大报告中的涉台内容获得持续时间最长的掌声。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，这是任何力量都阻挡不了的。

加拿大福建社团联合总会创会主席欧阳元森表示，自己非常关注二十大报告中的涉台内容，期待海峡两岸早日实现统一，因为这对于实现中华民族伟大复兴具有突出意义。

加中友谊发展促进会会长王家明表示，中共二十大受到全球关注，意义深远。实干兴邦。相信新一届领导班子能够带领中国共产党和中国人民在各领域努力发展，让国家越走越好，向着中华民族伟大复兴的目标继续奋进。

渥太华华人社团联合会主席卢红民表示，相信中国的执政党将凭借更强的凝聚力和动力，引领中国人民迈入新征程，向第二个百年奋斗目标进军，并为世界的和平与发展作出更大贡献。

蒙特利尔华商会主席张仕根表示，海外华侨华人与祖(籍)国同呼吸、共命运。中国在新时代十年取得的非凡成就让海外华人深感鼓舞和自豪；二十大报告中“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的宣示更令人心潮澎湃。

加中海外交流协会会长陆炳雄表示，海外华侨华人将继续在经济、文化等多方面助力中国对外交往合作，参与讲好中国故事、凝聚华人力量。

加拿大验证协会副会长林根表示，自己在二十大报告中看到，人才、科技及医疗卫生等均是中国今后发展的关注点，希望可以发挥自身优势，在这些领域促进中外交流，作出贡献。

加拿大齐鲁同乡会理事长沈汉生高度认同二十大报告所言，倡议世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，持续推动构建人类命运共同体。他表示，作为海外华人，自己要继续努力推广优秀中华文化、传播东方智慧。(完)

(责编：贾文婷、燕勐)