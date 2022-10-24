中新网北京10月24日电 (门睿)由中非民间交流与合作促进会、非洲《华侨周报》社倡议发起，非洲各国华侨华人社团支持协办的“非洲华侨华人庆祝中共二十大胜利闭幕座谈会”北京时间23日晚在线上举行，30余位来自非洲各国的侨团负责人或代表出席会议。

中国非洲研究院特约研究员、中国原驻非盟使团副代表苟皓东在解读中共二十大报告热词“中国式现代化”时表示，中国将要走一条与西方现代化模式不同的道路，为人类实现现代化提供新选择，“中国式现代化”这一人类文明新形态也将为非洲国家的发展建设提供有益借鉴。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武在发言中表示，当前，中非各领域合作日益紧密，中非友谊不断深化。在非华侨华人作为中非合作与交流的实践者，可以充分发挥语言文化、人脉资源等优势，助推中非增进互信，相向而行。

博茨瓦纳中国和平统一促进会会长、非洲《华侨周报》社社长南庚戌表示，中共二十大受到全世界关注，是一次展现中国形象、讲好中国故事的良好契机。中国在经济建设、科技创新、民生福祉等方面取得的成就举世瞩目，华侨华人对中国未来发展充满信心，侨胞在海外工作生活更有底气。在非华侨华人作为非洲民众了解中国的窗口，肩负着向非洲民众阐释中国、助推中非关系友好发展的责任，未来将继续为中非经贸文化交往架好桥、铺好路。

多哥华侨华人联谊会会长谢燕申表示，中国已来到新的发展阶段，相信中非关系将更加坚实牢固。中国与非洲都拥有古老的文明和灿烂的文化艺术，期待未来中非文化艺术交流更加密切、繁荣。

世界百家姓总会会长于洋介绍，经过打造东方文化街、举办传统庙会等努力，许多中华传统节日已在南非广为人知，未来将继续团结在非侨胞，推动中华传统文化在海外传承传播，助力中华文化更好走向世界。(完)

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