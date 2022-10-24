新华社墨西哥城10月23日电（记者吴昊 王伊然）墨西哥首都墨西哥城23日举办2022年秋季中国文化节，吸引数百名民众前来现场感受中国文化魅力。

文化节当天中午在墨西哥城一处广场开幕。活动中，墨西哥城孔子学院中方教师弹奏古筝，跳民族舞，表演舞龙舞狮，将现场氛围带入高潮。演出后，孔院教师摆设展台，向参观者教授中国传统剪纸、京剧脸谱绘制、中国结制作，并展示了书法、茶道、武术等。

中墨混血女孩萨雷妮在文化节上参演多支中国传统舞蹈。长期在孔院学习的萨雷妮说，在中文教学之外，孔院教师还耐心教授她中国传统舞蹈，帮助她通过学习和实践加深对中国文化的理解。

在生肖签名展示台前，墨西哥青年埃里克斯在排完长队后向记者展示刚拿到的中文签名。“中文真是一种完全不同的语言，我要把我中文名字的签名好好保存，仔细欣赏。”

墨西哥城孔子学院院长周玲燕介绍，中国文化节截至今年秋季已成功举办十三届。近年来，墨西哥民众对中国文化兴趣日益浓厚，孔院教师现场传授中国传统文化技能，有助于当地民众深入了解中国。

此次活动由墨西哥城孔子学院、江西师范大学、中国文化信息协会汉语推广工作委员会联合举办。

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