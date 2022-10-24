海外网10月24日电 据美国广播公司10月23日报道，随着美国患有呼吸道疾病的儿科患者激增，全美各地医院正变得不堪重负。有专家警告称，未来几个月，美国可能会迎来严重的流感季。

美国卫生与公众服务部的报告显示，全美各地的医院都被患有呼吸道疾病的儿科患者“淹没”，约4万张可用病床的占用率已经达到了71%。密西西比大学医学中心儿童传染病和微生物学教授夏洛特·霍布斯说：“除了新冠疫情，其它的呼吸道病毒也在发挥作用，而现在流感病例数也变得越来越多。”罗德岛一所儿童医院的儿科传染病主任迈克尔·科斯特也表示，从9月中旬到10月中旬，当地因呼吸道合胞病毒入院的年轻患者数量翻了一番，“有的患者甚至是从100多英里外赶来，因为他们当地的儿科医院人满为患或已经关闭。”

根据美国疾病控制与预防中心的数据，仅在上个星期，就有1674名患者因流感并发症入院，较前一个星期的1332人有所增加。目前到医疗机构就诊的主要是年轻人。波士顿儿童医院的约翰·布朗斯坦博士说：“通常情况下，我们看到流感病例增加可能始于11月或12月，高峰期发生在2月。但进入10月后，我们已经看到了美国的流感病例增加。”布朗斯坦表示，美国当前的流感季发展迅速，但尚未达到顶峰。也有专家称，流感病例增加的部分原因或与放宽对新冠疫情的限制措施有关。在潜在严重的流感季临近之际，许多身体情况不佳的人会更易患病。（海外网 张霓）

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