人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>国际

美国儿科患者激增致医院不堪重负 专家：数月内或迎来严重流感季

2022年10月24日15:53 | 来源：海外网
小字号

海外网10月24日电 据美国广播公司10月23日报道，随着美国患有呼吸道疾病的儿科患者激增，全美各地医院正变得不堪重负。有专家警告称，未来几个月，美国可能会迎来严重的流感季。

美国卫生与公众服务部的报告显示，全美各地的医院都被患有呼吸道疾病的儿科患者“淹没”，约4万张可用病床的占用率已经达到了71%。密西西比大学医学中心儿童传染病和微生物学教授夏洛特·霍布斯说：“除了新冠疫情，其它的呼吸道病毒也在发挥作用，而现在流感病例数也变得越来越多。”罗德岛一所儿童医院的儿科传染病主任迈克尔·科斯特也表示，从9月中旬到10月中旬，当地因呼吸道合胞病毒入院的年轻患者数量翻了一番，“有的患者甚至是从100多英里外赶来，因为他们当地的儿科医院人满为患或已经关闭。”

根据美国疾病控制与预防中心的数据，仅在上个星期，就有1674名患者因流感并发症入院，较前一个星期的1332人有所增加。目前到医疗机构就诊的主要是年轻人。波士顿儿童医院的约翰·布朗斯坦博士说：“通常情况下，我们看到流感病例增加可能始于11月或12月，高峰期发生在2月。但进入10月后，我们已经看到了美国的流感病例增加。”布朗斯坦表示，美国当前的流感季发展迅速，但尚未达到顶峰。也有专家称，流感病例增加的部分原因或与放宽对新冠疫情的限制措施有关。在潜在严重的流感季临近之际，许多身体情况不佳的人会更易患病。（海外网 张霓）

(责编：贾文婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部