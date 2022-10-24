海外网10月24日电 据美国《新闻周刊》等媒体报道，当地时间23日，美国国会众议院议长佩洛西因淡化美国通货膨胀问题而受到舆论抨击。许多美网友在社交媒体上批评，“佩洛西在玩‘文字游戏’转移话题”“因为心虚，所以不希望人们谈论通胀”。

美国9月消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，同比增长8.2%，通胀数据超预期。这种背景下，佩洛西23日在一档电视节目中说，“当我听到人们谈论通货膨胀时……我们必须改变这个话题。通货膨胀是一种全球现象……欧盟、英国的通货膨胀率都比我们这里高”。她声称，美国中期选举的斗争与通货膨胀无关，而是生活成本的问题。

佩洛西的言论随后在社交媒体上引发批评，美国众议院少数党领袖凯文·麦卡锡当天在推特上表示，佩洛西是想转移通货膨胀这一热点问题。美国佛罗里达州议员拜伦·唐纳德也指责美政府导致通货膨胀高企，生活成本激增，“压垮了工薪阶层家庭”。

此外，不少美网友也在社交媒体上发文对佩洛西的言论表示不满。推特用户亚瑟 施瓦茨说，“佩洛西不希望人们谈论通胀。”美国喜剧演员蒂姆·杨讽刺，“佩洛西认为你们太愚蠢了，都不知道通货膨胀会影响生活成本。”（海外网 杨佳）

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